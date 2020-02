11:35 Uhr

"Westworld", Staffel 3: Start, neuer Trailer, Folgen, Handlung, Besetzung

"Westworld" ist bald mit Staffel 3 auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer - hier lesen Sie alle Infos zur Serie.

"Westworld" kommt im März mit Staffel 3 auf Sky. Die Serie spielt in einem Wild-West-Freizeitpark der Zukunft, denn in "Westworld" dürfen Besucher ihre Fantasien ausleben - egal wie gewaltvoll. In Staffel 3 lassen sich die menschenähnlichen Roboter - auch Hosts genannt - das aber nicht mehr gefallen. Lesen Sie hier mehr zu Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer.

"Westworld", Staffel 3: Start-Datum auf Sky

"Westworld" geht am 15.03.2020 bei Sky an den Start. Die Serie wird wöchentlich, parallel zur Ausstrahlung in den USA gezeigt und kann anschließend bei Sky gesehen werden - über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

Die englische Originalversion ist noch vor der deutschen Fassung im Stream verfügbar. Je nach Abo müssen Zuschauer etwa zehn Euro Gebühren im Monat bezahlen.

"Westworld", Staffel 3: Was ist zur Handlung bekannt?

"Westworld" ist ein Park, der von hochentwickelten, menschenähnlichen Robotern betrieben wird. Besucher dürfen dort machen was sie wollen - auch Hosts quälen oder töten.

In Staffel 2 lassen sich die Hosts dieses Verhalten allerdings nicht mehr gefallen und es bricht ein Krieg zwischen den Parkbetreibern und den Robotern aus. Auch in Staffel 3 wird Dolores wieder eine wichtige Rolle spielen und viele Hosts werden mehr über ihre Schöpfer erfahren. Die Schöpfer der Serie gaben bekannt, dass es in Staffel 3 Antworten auf viele wichtige Fragen geben soll.

"Westworld": Wie viele Folgen hat Staffel 3?

Die Folgen-Anzahl von Staffel 3 ist noch nicht bekannt. Staffel 1 und 2 hatten jeweils zehn Folgen - vermutlich wird es in Staffel 3 ähnlich viele Folgen geben. Sobald mehr dazu bekannt ist, werden Sie hier informiert.

Cast: Schauspieler von "Westworld", Staffel 3

Lena Waithe, Aaron Paul und Vincent Cassel sind Teil der Besetzung in Staffel 3. Einige Schauspieler sind aber schon seit Staffel 1 dabei. Hier der Überblick:

Evan Rachel Wood als Dolores Abernathy

als Jeffrey Wright als Bernard Lowe

als Ed Harris als Man in Black

als Man in Black Tessa Thompson als Charlotte Hale

als Thandie Newton als Maeve Millay

als James Marsden als Teddy Flood

als Anthony Hopkins als Dr. Robert Ford

als Dr. Robert Angela Sarafyan als Clementine Pennyfeather

Luke Hemsworth als Ashley Stubbs

Simon Quarterman als Lee Sizemore

als Shannon Woodward als Elsie Hughes

Neuer Trailer von "Westworld", Staffel 3

Im Februar wurde ein neuer Trailer zu Staffel 3 von "Westworld" veröffentlicht. Er verdeutlicht noch einmal, wie sehr sich die neuen Folgen von den bisherigen unterscheiden werden:

