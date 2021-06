Sturzbäche und Verkehrschaos: Deutschland erlebt heftige Unwetter

Unwetter richten wieder schwere Schäden an. Keller laufen voll, Bäume werden entwurzelt und müssen beseitigt werden. In Landshut steht zeitweise die Altstadt unter Wasser.

Erneut haben heftige Unwetter und starke Regenfälle in Teilen Deutschlands für Chaos gesorgt. Vor allem im Süden und Westen der Republik hatten die Menschen mit vollgelaufenen Kellern und überspülten Straßen zu kämpfen. Am Mittwochmorgen beruhigte sich die Wetterlage zwar vielerorts, im Tagesverlauf könnten nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber im Osten und Nordosten wieder extreme Unwetter drohen.

Alleine in Frankfurt seien am Dienstagabend binnen zwei Stunden mehr als 600 Einsätze gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit. Die starken Regenfälle mit Niederschlägen von bis zu 45 Liter/qm in kürzester Zeit hätten zu vollgelaufenen Kellern und Garagen, überfluteten Unterführungen und Durchfahrten geführt. In der Folge seien vielerorts Kanaldeckel nach oben gedrückt worden. Der Verkehr mit Bahnen und Bussen sei in manchen Stadtteilen zeitweise zum Erliegen gekommen.

Tiefschwarze Gewitterwolken verdunkeln den Himmel über der Frankfurter Innenstadt. Unwetter mit teils heftigen Regenfällen haben am Nachmittag Teile von Hessen unter Wasser gesetzt. Foto: Arne Dedert, dpa

Auch in Bayern hatten heftige Unwetter den Bahnverkehr beeinträchtigt. In Landshut stand in Teilen der Stadt das Wasser in den Straßen. Zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Bei der Landshuter Feuerwehr gingen mehr als 600 Notrufe ein, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle am Dienstagabend sagte.

Zum Anpfiff des EM-Spiels begann ein Unwetter über Landshut

Zum Anpfiff des EM-Fußballspiels Deutschland gegen England waren dichte Wolken mit Starkregen, Blitz und Donner über die Stadt gezogen. Sturzbäche bildeten sich auf den Straßen, Autos wurden weggeschwemmt, aus den Gullydeckeln sprudelte das Wasser, das die Kanalisation nicht mehr aufnehmen konnte. Das Wasser beschädigte Stromkästen und Öltanks, wie Mirko Olzem von der Integrierten Leitstelle sagte. "Das war ein Unwetter, wie es nur alle fünf bis zehn Jahre vorkommt", ergänzte er.

Am Morgen nach dem schweren Unwetter haben in Landshut die Aufräumarbeiten begonnen. Viele Straßen waren am Mittwochmorgen verschlammt, die Straßenreinigung musste Dreck entfernen, wie die Polizei mitteilte. Man gehe aber davon aus, dass der Großteil der Arbeiten im Laufe des Vormittags abgeschlossen werde. Länger dürfe derweil das Auspumpen zahlreicher Keller dauern, die durch Starkregen und Überschwemmungen vollgelaufen seien.

Deutscher Wetterdienst hebt zunächst die Warnungen auf

In Bochum regnete es nach den Angaben der Feuerwehr ab Dienstagabend ebenfalls so stark, dass in einigen Kellern das Wasser bis zur Decke stand. In Krefeld führte der Starkregen genauso dazu, dass Keller, Straßen und Tiefgaragen geflutet wurden, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Dort habe eine Person zudem durch einen Sturz aufgrund der Wassermassen einen Knochenbruch erlitten. Bis 2.00 Uhr in der Nacht seien bereits mehr als 2000 Anrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld eingegangen, davon mehr als 800 Notrufe. Mehrere Anrufer meldeten, dass sie mit ihren Fahrzeugen in überfluteten Unterführungen, aber auch auf der offenen Straße in den Wassermassen stecken geblieben waren und sich nicht mehr aus eigener Kraft aus den Fahrzeugen befreien konnten.

Am Mittwochmorgen hob der DWD zunächst alle Warnungen vor schweren Gewittern auf. "Die Gewitterlage hat sich vorerst beruhigt", hieß es in einer Mitteilung. "Im Tagesverlauf ist jedoch im Osten und Nordosten Deutschlands erneut mit einem Aufleben der Starkregen- und Gewittertätigkeit zu rechnen." Örtlich begrenzt könne es wieder starken Regen und extreme Unwetter geben. (dpa)

