ZDF-Meteorologin Katja Horneffer hält nichts von Wetter-Apps

Katja Horneffer hat keine gute Meinung von Wetter-Apps. Die Ergebnisse der Online-Dienste seien wegen simpler Wettermodelle beliebig falsch. Dabei ließe sich das Wetter besser vorhersagen.

Die ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer steht den beliebten Vorhersagen von Wetter-Onlinediensten extrem kritisch gegenüber. Sie halte persönlich überhaupt nichts von Wetter-Apps, sagte der 53-Jährige Meteorologin unserer Redaktion. Die Prognosen der Onlinedienste basierten zumeist lediglich auf sehr simplen Modellrechnungen. „Darum sind diese Apps beliebig falsch“, sagte Horneffer.

„Apps haben die Eigenschaft, dass sie sich auf ein Wettermodell beziehen, deswegen können die auch 14 Tage in die Zukunft das Wetter scheinbar voraussagen. Aber das ist nur das Ergebnis aus einem Modell heraus.“ Für professionelle Wettervorhersagen brauche es viel mehr Berechnungen. „Wenn eine App das so einfach könnte, dann bräuchte es für uns Wetterexpertinnen und Wetterexperten auch kein Studium, bei der Vorhersage müssten wir nicht viele Modelle berücksichtigen, aus denen eine vernünftige Prognose entsteht“, betonte die promovierte Diplom-Meteorologin. „Das ist leider nicht immer so einfach.“

ZDF-Chefmeteorologin Katja Horneffer: Wetterprognosen über zehn Tage hinaus schwierig

Insgesamt sind nach Ansicht der 53-Jährigen Wettervorhersagen im Vergleich zu früheren Jahren aber besser geworden. „Trends, die wir früher für fünf Tage im Voraus sagen konnten, können wir jetzt schon über zehn Tage prognostizieren“, sagte Horneffer. Auch die nähere Zukunft werde präziser eingeschätzt. „Was früher für zwölf Stunden galt, hat sich jetzt auf eineinhalb Tage ausgedehnt“, so die Expertin.

Allerdings hätten Wetterprognosen nach wie vor ihren Grenzen: „Alles, was über zehn Tage hinausgeht, da wird es schwierig. Das ist noch immer der Tatsache geschuldet, dass das Wetter einfach ein chaotisches System ist.“

Wetterfühligkeit ist für Wetter-Moderatorin Katja Horneffer kein Problem

Eines der Hauptprobleme der Wetterprognosen sei einzuschätzen, wie schnell so ein Wettersystem zieht. „So ein typisches Tief kann sich eben schneller oder langsamer bewegen. Darum sind punktgenaue Vorhersagen so schwierig“, erklärte Horneffer. „Auch bei fünf bis zehn Tagen in der Zukunft kann man nur sagen: Der Wettercharakter wird so oder so sein, also es kommt etwa eine neue Hitze. Aber wie die genau aussehen wird, weiß man auch mit den neuen Wettermodellen bis heute nicht.“

Horneffer hat persönlich kein Problem mit Wetterfühligkeit: „Zumindest nicht im Sinne von: Ich merke, dass das nächste Tief heranzieht, weil ich Kopfschmerzen bekomme. Ich kann also nicht schon wie manche Tiere im Vorfeld spüren, wie sich das Wetter verändert.“