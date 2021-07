Fast 40 Prozent mehr Niederschlag im Juli 2021

Immer wieder gab es Unwetter mit Stark- und Extremregen. Der Deutsche Wetterdienst stellt die vorläufige Wetterbilanz für Juli vor - und spricht von einem "Jahrhundertregen".

In Deutschland hat es in diesem Juli deutlich mehr geregnet als üblich. In diesem Monat fielen bundesweit im Mittel rund 110 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der ersten Auswertung seiner rund 2000 Messstationen meldete.

Das seien knapp 40 Prozent mehr als im Schnitt der Referenzperiode 1961 bis 1990. Verglichen mit der Periode 1991 bis 2020 lag das Plus bei fast 25 Prozent. Mehrfach kam es im Juli zu Unwettern mit katastrophalen Folgen - der DWD sprach von einem "Jahrhundertregen".

