Wetterdienst: Sturm wird für Umzüge am Rosenmontag zum Problem

Am Rosenmontag wird es in vielen Teilen Deutschlands stürmisch.

Ausgerechnet am Rosenmontag soll es besonders stürmisch in Deutschland werden. Es drohen einige Absagen von Faschingsumzügen.

Das Wetter zeigt den Narren dieses Jahr wohl eine lange Nase. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, machen die Meteorologen ausgerechnet den Rosenmontag als Hauptsturmtag von Tief "Bennet" aus.

Am Sonntag und Dienstag werde es zwar auch windig sein, mit Höchstgeschwindigkeiten von rund 60 Stundenkilometern könnten die Straßenumzüge aber durchaus stattfinden. Anders am Montag, an dem in den Karnevalshochburgen Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern sehr wahrscheinlich seien.

"Damit besteht ein erhöhtes Risiko für umherfliegende Teile von Aufbauten und somit auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen in Offenbach laut Mitteilung. Je nach Sicherheitsvorgaben der Veranstalter werde es womöglich zu der einen oder anderen Absage oder Verschiebung von Umzügen kommen.

Wetter: Sturm und Regen in Deutschland

Die Temperaturen liegen laut DWD bei 9 bis 16 Grad. Zu Wind und Sturm gesellen sich auch Schauer oder länger anhaltender Regen.

Am Sonntag ist es besonders in der Mitte und im Norden Deutschlands regnerisch, im Süden eher aufgelockert bewölkt. Der Rosenmontag fällt fast bundesweit ins Wasser, nur im Süden und Südosten startet der Tag noch trocken. Am Dienstag kommt nach anfänglich nur vereinzelten Schauern am Nachmittag von Südwesten her wieder mehr Regen auf. (dpa)

