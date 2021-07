So entwickeln sich die Pegelstände jetzt in den Hochwassergebieten

In NRW und der Eifel sorgte Starkregen für eine Katastrophe. Eine ganze Region ist in den Wassermassen versunken. Wie hoch der Pegel am Rhein steigt.

Die Naturkatastrophe im Westen Deutschlands hat bis jetzt mehr als 130 Menschen das Leben gekostet, hunderte werden noch vor vermisst. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz regnete es in den vergangenen Tagen so viel wie sonst in zwei Monaten. Inzwischen fließen die Wassermassen in Richtung Rhein ab. Verwüstung, Schlamm und Elend bleiben zurück.

Mit dem Abfluss des Hochwassers werden die angerichteten Schäden an Ahr und Mosel sichtbar. Die Infrastruktur hat schweren Schaden genommen: In dem besonders stark betroffenen Landkreis Ahrweiler sind Straßen gesperrt und Brücken zerstört, der Zugverkehr ist in Rheinland-Pfalz wegen der Überflutungen weiterhin massiv beeinträchtigt. Da die Arbeiten der Rettungskräfte aber noch in vollem Gange seien, könne man nicht ausschließen, noch Todesopfer zu finden, sagte ein Kreisprecher am Samstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wetterbericht: Es bleibt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz trocken

Am Samstagmittag ist der Himmel über den Hochwassergebieten bewölkt. Neuen Regen bringen die Wolken aber nicht. Laut des Deutschen Wetterdienstes lockert es im Tagesverlauf auf. Am Sonntag bleibt es unter Hochdruckeinfluss ebenfalls trocken. Und auch in der nächsten Woche bleibt die Region vor Niederschlag verschont.

28 Bilder So dramatisch ist die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz Foto: Rhein-Erft-Kreis, dpa

Das Hochwasser aus den Überschwemmungsgebieten fließt über die Nebenflüsse in den Rhein ab. Der Rhein ist der längste Fluss in Deutschland und verfügt über ein hohes Fassvermögen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass durch das Abfließen des regionalen Hochwassers keine weiteren Überflutungen flussabwärts auftreten. Gegenüber Zeit Online sagte der Hydrologe Markus Disse von der Technischen Universität München: "Man muss sich derzeit keine Sorgen machen, dass der Rhein großflächig über die Ufer geht." Das war bei dem Elbhochwasser anders. Im Jahr 2002 breitete sich das abfließende Hochwasser tagelange flussabwärts aus und überflutete etliche Orte in Ost- und Norddeutschland.

Flutwasser fließt in den Rhein: Pegel der Mosel sinkt bereits wieder

Dennoch überwachen die Expertinnen und Experten der Hochwasservorhersagezentrale die Pegelstände des Rheins und dessen Nebenflüsse streng. Laut des nordrhein-westfälischen Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wurde in Koblenz der Hochwasserscheitel bereits am späten Freitagabend erreicht. Am Samstagvormittag lag er bei leicht fallender Tendenz noch knapp über 700 cm. Am Pegel in Köln bewegt sich der Wasserstand bei knapp 800 cm. Am Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort werde der Scheitel erst im Laufe des Samstags erwartet, schreibt das Landesamt im aktuellen Lagebericht. Aktuell liegt der Wasserstand dort bei 916 cm und wird voraussichtlich noch leicht ansteigen. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war bereits in der Nacht zum Mittwoch teilweise eingestellt worden. Mit einer Freigabe ist erst in der kommenden Woche zu rechnen.

An der Mosel sind die Wasserstände bereits wieder deutlich gefallen. Daher werde der Hochwassermeldedienst für die Mosel voraussichtlich am Sonntag eingestellt, schreibt das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt. In Perl wird der Höchststand mit knapp 520 cm am Samstag erwartet. Der Mosel-Pegel in Trier fällt am Samstag auf unter 700 cm. Auch an der Mittelmosel und Untermosel fallen laut des Landesamtes für Umwelt die Wasserstände kontinuierlich. In den Flüssen Saar und Sauer nimmt das Wasser ebenfalls deutlich ab. (mit dpa)

