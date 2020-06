vor 19 Min.

"White House Down": TV-Termin, Vorschau, Schauspieler und Trailer - Übertragung heute

Alle Infos zum Film "White House Down" bekommen Sie hier: TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Der Actionthriller "White House Down" läuft im Fernsehen. Hier geben wir Ihnen alle Informationen rund um TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Action-Fans können sich freuen: "White House Down" ist wieder im Fernsehen zu sehen. Worum sich die Handlung dreht und wann der nächste TV-Termin ist, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen die Schauspieler des Films in der Übersicht. Am Ende des Artikels wartet der Trailer zum Film auf Sie.

TV-Termin von "White House Down"

Der Film "White House Down" läuft am 14. Juni 2020 bei RTL zur Primetime um 20.15 Uhr.

"White House Down": Die Handlung

Polizist John Cale bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des US-Präsidenten James Sawyer. Der Afghanistan-Veteran nimmt daraufhin mit seiner Tochter an einer Besichtigungstour durch das Weiße Haus teil. Währenddessen greifen Terroristen das Weiße Haus an und versuchen den Sitz des Präsidenten unter ihre Kontrolle zu bringen.

Das Leben des mächtigsten Politikers der Welt sowie das seiner Familie und seiner Mitarbeiter und das des Sprechers des Repräsentantenhauses liegen nun allein in John Cales Händen. Kann er es schaffen, den Präsidenten zu retten und die Terroristen zu überlisten?

Besetzung von "White House Down": Die Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptrollen des Actionfilms:

Rolle Schauspieler John Cale Channing Tatum Präsident James W. Sawyer Jamie Foxx Carol Finnerty Maggie Gyllenhaal Emil Stenz Jason Clarke Martin Walker James Woods Eli Raphelson Richard Jenkins Emily Cale Joey King

Trailer zu "White House Down"

Hier können Sie sich den Trailer zum Film ansehen:

