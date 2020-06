vor 1 Min.

"Wickie und die starken Männer": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

"Wickie und die starken Männer" läuft regelmäßig im TV und Stream. Lesen Sie hier alle Informationen rund um Sendezeiten, Sendetermine und Übertragung der Serie.

"Wickie und die starken Männer" ist eine 3D-Animationsserie, die regelmäßig im ZDF zu sehen ist. Die Serie basiert auf der erstmals 1974 ausgestrahlten Zeichentrickserie, die wiederum die gleichnamige Kinderbuchreihe des schwedischen Autors Runer Jonsson als Vorlage hat.

Sendetermine, Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zum Fernsehmagazin auf ZDF.

Sendetermine und Sendezeit von "Wickie und die starken Männer"

Eine Folge der Serie dauert etwa 12 Minuten, ausgestrahlt werden die Folgen immer am Sonntag. Hier der Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Sonntag 06.50 - 07.05 Uhr ZDF Sonntag 07.05 - 07.15 Uhr ZDF

"Wickie und die starken Männer": Übertragung im TV und Stream

Im TV läuft die Sendung im ZDF. Außerdem sind die Folgen online in der ZDF-Mediathek zu finden - und zwar bei ZDFtivi , dem Kinder- und Jugendprogramm des Senders. Ein Benutzerkonto oder eine Anmeldung ist zum Ansehen der Videos nicht erforderlich. Außerdem hat "Wickie und die starken Männer" einen gleichnamigen Youtube-Kanal, auf dem Auszüge der Folgen zu sehen sind.

Die Handlung von "Wickie und die starken Männer"

Wie der Name bereits andeutet, geht es in der Serie um Wickie, einen Jungen mit schulterlangem, rotblondem Haar. Obwohl Wickie wegen seiner ängstlichen Art nicht als "typischer" Wikingerjunge wahrgenommen wird, schafft er es immer wieder, den Erwachsenen mit seinen intelligenten Ideen aus der Patsche zu helfen. Eingefleischte Fans wissen: Wenn Wickie sich die Nase reibt, ist eine Lösung bald gefunden. Diese Fähigkeit ist für seinen Vater Halvar und seine Schiffsmannschaft aus "starken Männern" besonders wichtig, denn sie finden sich immer wieder in brenzligen Situationen wieder.

