"Wider den tierischen Ernst" 2022: Gäste, Sendetermin und alle Infos zur Übertragung

In der ARD wird in diesem Jahr wieder der "Orden wider den tierischen Ernst" verliehen. Wir haben alle Infos zu den Gästen, der Übertragung und den Sendetermin für Sie.

Im vergangenen Jahr fiel die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins aufgrund von Corona aus. Im Rahmen der Veranstaltung wird jedes Jahr der "Orden wider den tierischen Ernst" verliehen. In diesem Jahr kann das Karnevals-Event unter gewissen corona-bedingten Einschränkungen aber wieder stattfinden. Durch die Festsitzung führt wie immer der Präsident des Aachener Karnevalsvereins Werner Pfeil.

Sie möchten mehr über die TV-Ausstrahlung von "Wider den tierischen Ernst" erfahren? Wir haben alle Infos zur Übertragung der Festsitzung für Sie und informieren Sie außerdem über Sendezeit und Wiederholung des Karneval-Events. Außerdem verraten wir Ihnen, welche prominenten Gäste dabei sein werden und welcher Promi in diesem Jahr den "Orden wider den tierischen Ernst" erhält.

"Wider den tierischen Ernst" 2022: Sendetermin

Die Verleihung des "Orden wider den tierischen Ernst" findet im Rahmen der Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins statt und wird am 14. Februar 2022 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Übertragung und Wiederholung von "Wider den tierischen Ernst" 2022

Das Karneval-Event "Wider den tierischen Ernst" gibt es am 14. Februar 2022 live im TV im Ersten zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die gesamte Festsitzung des Aachener Karnvelavsvereins jedoch auch online im Live-Stream der ARD verfolgen. Sollten Sie am Abend des 14. Februar keine Zeit haben, dann können Sie "Wider den tierischen Ernst" 2022 auch bequem online in der ARD-Mediathek abrufen. Darüber hinaus können Sie das Karneval-Event auch in der Wiederholung im TV sehen. Die Termine im Überblick:

26. Februar 2022, 21.45 Uhr, WDR

27./28. Februar 2022, 00.40 Uhr SWR

"Wider den tierischen Ernst" 2022: Gäste und Ablauf der Show

Bereits seit 1950 verleiht der Aachener Karnevalsverein jedes Jahr den "Orden wider den tierischen Ernst". Zu den Preisträgern zählen unter anderem der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Konrad Adenauer und auch der FDP-Politiker Guido Westerwelle, der 2001 für seine Schlagfertigkeit mit dem Orden ausgezeichnet wurde. Bei der letzten Festsitzung, die 2020 stattfand, da das Karnevals-Event 2021 aufgrund von Corona ausgefallen ist, wurde der Orden an den ehemaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet von der CDU verliehen. Der AKV-Elferrat, der die Ordensträger jedes Jahr auswählt, begründete die Entscheidung so: "Ein waschechter Öcher mit Liebe zum Karneval: Ritter Armin überzeugt mit Fröhlichkeit und Menschenfreundlichkeit."

In diesem Jahr erhält Schauspielerin Iris Berben den Orden. Geehrt wird Berben aufgrund ihres gesellschaftspolitischen Engagements gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Werner Pfeil, Präsident des Aachener Karnevalsvereins sagt über die neueste Ordensträgerin: "Wie wichtig gerade diese Haltung gegen Rechtsextremismus, diese Stimme für Gerechtigkeit und dieses Engagement für Menschlichkeit ist, zeigen uns die jüngsten politischen Ereignisse in verschiedenen westlichen Demokratien. Sie ist Vorbild für uns alle und genau dafür wird sie deutschlandweit geachtet und geschätzt". Die Rolle des Laudators übernimmt der letzte Ordensträger Armin Laschet.

Diese prominenten Gäste sind außerdem bei "Wider den tierischen Ernst" 2022 dabei:

Jürgen Beckers

Guido Cantz

Ingo Appelt

Wilfried Schmickler

