Wie Frauen den Karneval von Rio revolutionieren wollen

Plus Bislang hat das Bild halb nackter Tänzerinnen das Image des Karnevals in Brasilien geprägt. Doch einige Frauen haben das satt. Und es gibt noch eine Revolution.

Auf der Tribüne des gigantischen, 700 Meter langen Sambodroms flattern die Fahnen des Titelverteidigers im Abendwind. Die Scheinwerfer erleuchten die Nacht taghell, die Musikerinnen und Musiker, die Tänzerinnen und Tänzer der "Estação Primeira de Mangueira" proben für den großen Auftritt. Sie tragen die Farben Grün und Rosa, die in Rio de Janeiro jeder kennt. Die Spannung ist greifbar, jeder Schritt muss sitzen.

Wenn Rios beste Sambaschulen in vier aufeinanderfolgenden Nächten um die Meisterschaft konkurrieren, platzt die Arena aus allen Nähten. Los geht es am Freitagabend (Ortszeit). Und womöglich wird sich mancher Besucher nach diesen vier Nächten fragen: "Was war denn hier los?"

Karneval: Ein afrobrasilianischer Jesus soll Rios berühmteste Sambaschule zum Sieg tragen

Ganz Rio spricht über den neuen Coup der Mangueira, dem Sieger des Wettbewerbs von 2019. Sie setzt diesmal auf einen afrobrasilianischen Jesus Christus, der Rio de Janeiros wohl berühmteste Sambaschule erneut zum Sieg tragen soll. Im vergangenen Jahr holte sie den Titel mit einer Hommage an afrobrasilianische Künstler und Menschenrechtsaktivisten. Dazu gehörte beispielsweise die kurz zuvor erschossene und posthum zum Politikstar aufgestiegene lesbische Stadträtin Marielle Franco.

"Ein Jesus des Volkes, der gegen die Unterdrückung kämpft", jubelt nun das sozialistische Wochenblatt A Verdade über den gewagten Plan der Mangueira. Der Mann, der Jesus spielen soll, heißt Henrique Vieira und ist nach eigenen Angaben ein liberaler evangelikaler Pastor, Theologe, Menschenrechtsaktivist und Historiker. Er verspricht: "Die Mangueira wird einen Jesus ins Sambodrom bringen, der ganz nah an der Bibel ist, der nicht besiegt, keine Vorurteile hat und niemanden ausschließt."

Wer will, kann daraus eine Kampfansage an die immer mächtiger werdenden erzkonservativen evangelikalen Kirchen ablesen, die zum großen Teil längst lukrative Wirtschaftsunternehmen geworden sind. Oder eben auch eine Kritik am rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der mit seiner aggressiven Agrar- und Bergbaupolitik auf Kosten des Amazonas und der dort lebenden indigenen Völker die Wirtschaft sanieren will und zu den Evangelikalen übergewechselt ist. Überhaupt wird Rios Karneval von Jahr zu Jahr immer politischer und immer mehr zum Schauplatz großer Debatten. Die politische Spaltung des Landes und die gesellschaftlichen Zerwürfnisse spiegeln sich mehr und mehr in den Umzügen wieder.

Eine katholische Vereinigung spricht von Blasphemie

Und so sind es nicht nur die evangelikalen Kirchen, die über den Plan der Mangueira entsetzt den Kopf schütteln. Eine katholische Vereinigung hat wegen Blasphemie eine Online-Petition gestartet und bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt. Auch die Erzdiözese Rio de Janeiro, Verwalter der weltberühmten Christus-Statue in Rio, zeigte sich verschnupft und warnte davor, die Religion im Karneval zu missbrauchen. Gegen eine touristische Ausbeutung hat sie dagegen offenbar nichts.

Karneval in Rio. Seit Mitte Januar ist das Spektakel in vollem Gange. Allein zum Auftakt kamen 300.000 Menschen. Die Feierlichkeiten in der brasilianischen Metropole sollen in diesem Jahr 50 Tage und damit deutlich länger dauern als sonst; im vergangenen Jahr ging der Karneval nicht einmal halb so lang. Bürgermeister Marcelo Crivella hat ihn in diesem Jahr angeblich so früh beginnen lassen, um mehr Touristen anzuziehen und sich als Freund der Karnevalisten zu zeigen – was seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen könnte, heißt es.

Auch das wird es natürlich auch in diesem Jahr geben: sehr knapp bekleidete Tänzerinnen im Sambadrom von Rio de Janeiro. Bild: Marcelo Sayao, dpa

Bislang hat das Bild halb nackter Tänzerinnen das Image des gewaltigen Spektakels geprägt, vor allem im Ausland. Jetzt nutzen immer mehr Brasilianer diese berühmte Bühne für ihre politischen Botschaften. Dazu gehört auch Cristiane Machado.

Im ohrenbetäubenden Gemisch aus Trommelschlägen und Sambaklängen ist die Frau mit den lila Federn auf dem Kopf und dem rosa Kleid ein regelrechter Blickfang. Um sie herum tobt im Zentrum der Stadt der Wahnsinn des Straßenkarnevals, es fließt das Bier, und gelegentlich wabert auch der süßliche Geruch von Marihuana in der Luft. Hier sind keine Scheinwerfer, hier sind die Straßen grau und dunkel. Auf den ersten Blick kein Ort, an dem ein Kampf um Frauenrechte erwartet wird.

Doch Cristiane Machado hat eine Geschichte zu erzählen. Wenn sie in Rio de Janeiro ihre Wohnung verlässt, dann trägt sie stets einen kleinen überlebenswichtigen schwarzen Kasten mit sich. "Ich bin die erste Frau in Rio de Janeiro, die diesen Pager bekommen hat", erzählt Machado und zeigt das viereckige Gerät, an dessen Ende eine Antenne herausragt. Der Pager ist verbunden mit dem Knöchel des Mannes, der sie seit Jahren verfolgt und bedroht – und bereits wegen häuslicher Gewalt rechtskräftig verurteilt wurde. Kommt er ihr zu nah, schlägt der Pager Alarm und Machado kann fliehen.

Fast alle in der Gruppe waren schon Opfer häuslicher Gewalt

Genau das hat die feministische Karnevalsgruppe "Mulheres brillantes" (etwa: "Wunderbare Frauen") dazu bewogen, Machado zu ihrer "Madrinha", eine Art Patin, zu machen. Die Gruppe existiert seit etwa zwei Jahren. Um sie herum stehen jetzt junge und ältere Frauen, die alle das rosa T-Shirt der Gruppe tragen und fast alle eines gemeinsam haben: Sie haben den Horror häuslicher Gewalt überlebt. "Es tut gut, sich zuzuhören, in den Arm zu nehmen", sagt Machado. Als sie das sagt, streichelt ihr eine Zuhörerin solidarisch über die Schulter.

Cristiane Machado spricht damit ein großes gesellschaftliches Problem in dem Land mit seinen rund 209 Millionen Einwohnern an. Nach offiziellen Daten gibt es in Brasilien im Schnitt 606 Fälle von häuslicher Gewalt und 164 Vergewaltigungen – an jedem einzelnen Tag. "Was wir brauchen, ist, ein Bewusstsein für das Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu schaffen", sagt Machado. "Und die Freude, die der Karneval spendet, kann dabei helfen."

Cristiane Machado (Mitte) wurde von ihrem Mann misshandelt. Nun wurde sie zur „Patin“ der feministischen Gruppe „Mulheres brillantes“ berufen. Bild: Tobias Käufer

Ein Ziel sei es, Frauen Mut zu machen, nicht länger zu schweigen, sondern ihre Peiniger anzuzeigen und aus dem Kreislauf von häuslicher Gewalt und Unterdrückung auszubrechen. "Zusammen sind wir stärker, allein kann eine Frau so etwas nicht durchstehen", lautet die Botschaft ihrer Gruppe.

Ana Beatriz Tinoco ist eine andere neue Hauptfigur im Karneval von Rio. Sie ist in eine Männerdomäne vorgestoßen. "Ich bin verantwortlich für die Küche", erzählt sie – und meint damit den Teil der Trommelgruppe, genannt Bateria, in der die Musik bei den Umzügen gemacht wird. Vor ihr stehen zwei der großen und schweren Trommeln, die sie während der Umzüge schultern muss. Keine leichte Aufgabe, aber genau darum geht es: "In der Vergangenheit waren nur Männer an den Trommeln, heute sehen wir, dass Frauen das Gleiche leisten können", sagt Tinoco und hebt mit einem einzigen Schwung die Trommel in die Höhe. "Sie haben immer gesagt, wir hätten dazu nicht die Kraft. Heute zeigen wir, dass das nicht stimmt."

Daten zu Rio de Janeiro 1 / 5 Zurück Vorwärts Einwohner: Rund 6,7 Millionen (Metropolregion: 13,3 Millionen)

Bürgermeister: Marcelo Crivella

Wahrzeichen: Der Zuckerhut, ein knapp 400 Meter hoher Felsen;

die 38 Meter hohe Christusfigur auf dem Berg Corcovado;

der berühmte Strand Copacabana

Partnerstadt in Deutschland: Köln

Sport: Rio de Janeiro war 2016 Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und Finalort der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die Deutschland gewann.

Liedermacherin Fabiola Machado, 38, von der Gruppe "Samba Moca Prosa" hat am letzten Wochenende vor dem großen Höhepunkt im Sambadrom einen historischen Platz im Zentrum als Auftrittsplatz gewählt. Es sind vor allem Frauen gekommen, die sich um den Tisch drängen, an dem die Frauen-Sambagruppe Platz genommen hat. "Unsere Musik stammt von genau hier, aus dem ersten schwarzen Stadtviertel Rio de Janeiros, Pedra do Sal. Ein Platz des historischen Widerstands", erklärt die Sängerin. Von ihrem Platz aus kann sie die Fassaden der historischen Gebäude sehen. Dort, wo die afrobrasilianische Frau jetzt singt, wurden früher Sklaven aus Afrika verkauft.

Die Sambamusik, die den Karneval prägt, wird eigentlich von Männern dominiert. "Moca Prosa" hat sich einen kleinen Platz in der Szene erkämpft, nicht so berühmt wie ihre männlichen Kollegen, aber mit einer Symbolkraft, die weit über den Karneval hinausgeht. "Die Frauenbewegung wächst in Brasilien, in ganz Südamerika und in anderen Ländern. Sie ist eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist", sagt Fabiola Machado. "Sie werden viele Feuer brauchen, um so viele Hexen zu verbrennen. Der Zusammenschluss dieser Frauen ist fundamental für den Karneval."

Der Karneval ist ein gewaltiges Geschäft

Aber natürlich gibt es weiterhin auch die andere Seite des Karnevals. Luana Caettano von der Sambaschule "Acadêmicos do Sossego" hat angekündigt, mit dem in Rio kleinsten je gemessenen "Kostüm" aufzutreten: Der Streifen, der ihren Intimbereich bedecken wird, soll gerade einmal 1,4 Zentimeter breit sein. Die Aufmerksamkeit der meist männlichen Fotografen und Kameraleute wird ihr gewiss sein. Insgesamt hat Caettano rund 4000 Euro in ihr Kostüm gesteckt. Damit ist nicht nur jener kleine Streifen gemeint, über den jetzt schon berichtet wird, sondern auch das Haardesign, das Bodypainting und spezielle Sandalen. "Das Geld kommt wieder rein", sagte Caettano vor ihrem Auftritt brasilianischen Medien. Sie werde gebucht für Werbung, öffentliche Auftritte und Erotik-Messen.

So oder so, für Rio de Janeiro sind diese Festtage unverzichtbar. Während der Feierlichkeiten entstehen rund 8500 – wenn auch zeitlich befristete – Arbeitsplätze, vor allem bettelarme Familien aus den Favelas versuchen, sich als fliegende Händler etwas dazuzuverdienen. Rios größte Tageszeitung O Globo geht von einem Umsatz von 2,6 Milliarden Reais (etwa 550 Millionen Euro) aus, die Tourismus, Gastronomie und die gesamte Verkehrsinfrastruktur verbuchen können.

Die Sambaschule, die das Finale gewinnt, wird eine riesige Party feiern. Und die Sambakönigin, die sich den Titel holt, wird garantiert ein Fernsehstar, der sich über viele Sponsoren und entsprechende Werbe-Einnahmen freuen darf.

