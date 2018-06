09:40 Uhr

Wie Marga Faulstich Menschen die Augen öffnete Panorama

Marga Faulstich wäre heute 103 Jahre alt geworden. Der Chemikerin verdanken wir die Sonnenbrille und über 300 Gläser. Google ehrt sie heute mit einem Doodle.

Von Oliver Bosch

Marga Faulstich hätte heute ihren 103. Geburtstag. Ihr Name dürfte den wenigsten Menschen ein Begriff sein - obwohl eigentlich so gut wie jeder der Weimarerin zu großem Dank verpflichtet ist. Warum, das verrät das heutige Google Doodle.

Das heutige Google Doodle zeigt die Forscherin bei ihrer Arbeit. Sie war eine Expertin auf dem Gebiet der Entwicklung von optischen Gläsern. Ihrem Erfindungsreichtum haben wir beispielsweise die Sonnenbrille zu verdanken. In der Doodle-Illustration hält sich Marga Faulstich zwei unterschiedlich gefärbte Gläser prüfend vor die Augen. Umgeben ist sie von diversen Entwürfen und Prototypen in den unterschiedlichsten Formen.

Google Doodle zu Marga Faulstich zeigt ihre wichtigste Erfindung

Wie so oft hat der Gestalter des Doodles, in diesem Fall Sophia Martineck, die Buchstaben von Google ins Werk integriert. So schwimmt Anfangsbuchstabe "G" in der Flüssigkeit eines Glasgefäßes, ein "O" ist der Schattenwurf eines Glaszylinders und das "L" scheint im Innern eines rechteckigen Glases eingeschlossen zu sein.

Über 300 optische Gläser und mehr als 40 Patente gehen auf das Konto der Wissenschaftlerin. Vor allem der Entwicklung neuer optischer Gläser für Mikroskope und Ferngläser widmete sich die aufstrebende Chemikerin. Ihre wichtigste Erfindung dürfte das Leichtgewicht-Brillenglas Schwerflint 64 (SF 64) sein.

Für Marga Faulstich verzichtet Google in Deutschland sogar auf das 3. WM-Doodle

Mehrere Auszeichnungen erhielt Marga Faulstich für ihre Entdeckung - wie die als eine der hundert wichtigsten Innovationen des Jahres 1973 in Chicago. Ihr zu Ehren stellt Internetriese Google in Deutschland und Indien sogar sein 3. WM-Google hinten an.

Marga Faulstich wurde am 16. Juni 1915 in Weimar als eines von drei Kindern geboren. Als Glücksfall dürfte der Umzug der Familie in die Glasmetropole Jena zu sehen sein. Nach ihrem Abitur begann Marga mit 20 Jahren eine Ausbildung bei Glasexperte Walter Geffcken beim Glashersteller Schott.

44 Jahre forschte sie für das Unternehmen, das für optische und technische Spezialgläser weltweit bekannt war. Sie öffnete uns mit ihrem Lebenswerk sprichwörtlich die Augen. Marga Faulstich wurde 82 Jahre alt und verstarb am 1. Februar 1998 in Mainz.

