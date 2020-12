vor 32 Min.

Wie Papst Franziskus in diesem Jahr Weihnachten feiert

Plus Auch Franziskus muss wegen der Corona-Pandemie von manchen Traditionen abrücken. Sogar die Vatikan-Angestellten erhalten ein anderes Geschenk als üblich.

Erst zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass sich zwei im Vatikan arbeitende Kardinäle mit dem Coronavirus infiziert haben – Papst Franziskus hatte regelmäßig Kontakt zu ihnen. Dass er besondere Umsicht walten ließe, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, wäre dabei zu viel gesagt. Als Franziskus neulich im Vatikan einer Gruppe von Gästen begegnete, riss er sich forsch den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht: Er, der so gerne Menschen nahe ist, mag keine Maske.

Papst Franziskus: Eckdaten seiner Biografie 1 / 16 Zurück Vorwärts 17. Dezember 1936 Jorge Mario Bergoglio wird in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geboren.

1950 bis 1954 Ausbildung zum Chemietechniker

1958 Eintritt in den Jesuitenorden, danach humanistische Studien in Chile

1963 Rückkehr nach Argentinien, Abschluss des Philosophiestudiums

1964 bis 1966 Professor für Literatur und Psychologie, erst in Santa Fe, dann in Buenos Aires

1967 bis 1970 Studium der Theologie

1969 Priesterweihe

1973 bis 1979 Provinzial der Jesuiten in Argentinien

1980 bis 1986 Rektor des Kollegs „San José“ und Tätigkeit als Pfarrer

1986 Aufenthalt in Deutschland, um seine Dissertation fertigzustellen

1992 Ernennung zum Weihbischof von Buenos Aires

1997 Ernennung zum Koadjutor des Erzbischofs von Buenos Aires, Kardinal Quarracino

1998 Erhebung zum Erzbischof von Buenos Aires nach dem Tod des Kardinals

2001 Ernennung zum Kardinal durch Papst Johannes Paul II.

2005 bis 2011 Präsident der argentinischen Bischofskonferenz

13. März 2013 Wahl zum Papst, er wählt den Namen Franziskus

Weihnachten und Corona: Papst Franziskus zählt zur Hochrisikogruppe

Vor einer Woche, am 17. Dezember, wurde Franziskus 84 Jahre alt. Als Mann in hohem Alter und mit Vorerkrankungen zählt er zur Hochrisikogruppe. Und so bietet jedes Husten von ihm Grund zur Spekulation: Nachdem er bei einem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom Anfang März mehrfach stark gehustet hatte, fürchteten viele, er habe Corona. Die Gerüchte wurden dementiert. Er selbst sagte in einem Interview-Buch, das kürzlich erschien: Er wisse, „wie sich die Corona-Kranken fühlen, die um ihr Leben kämpfen und an eine Beatmungsmaschine angeschlossen sind“. Mit 21 musste Jorge Bergoglio der obere Teil seines rechten Lungenflügels amputiert werden – es war Wasser in seiner Lunge.

Die Christmette aus dem Petersdom wird wegen Corona vorverlegt

Nun also werde Papst Franziskus „im sehr eingeschränkten Rahmen“ Weihnachten feiern, heißt es im Vatikan. So dürfen an der Christmette an Heiligabend im Petersdom nur wenige Geistliche und Ordensschwestern teilnehmen, die zudem in großem Abstand zueinander sitzen müssen. Der Beginn der Messe wurde auf 19.30 Uhr vorverlegt, damit die auch in Italien geltende Ausgangssperre eingehalten werden kann.

Am 25. Dezember wird der Papst dann eine Weihnachtsansprache halten und um 12 Uhr den Segen „urbi et orbi“ (der Stadt und dem Erdkreis) erteilen. Statt wie gewöhnlich von der Mittelloggia des Petersdoms wird dieser jedoch – wie schon an Ostern – aus der Benediktionshalle im Inneren des Apostolischen Palastes gespendet. Am 26. und 27. Dezember sowie am 1., 3. und 6. Januar kommt das Angelus-Gebet des Papstes auch nicht aus einem Fenster im Apostolischen Palast, sondern wird aus dessen Bibliothek übertragen.

Als Weihnachtsgeschenk bekamen die Vatikanangestellten von Franziskus dieses Jahr übrigens keinen Panettone oder Schaumwein – den Zeiten entsprechend erhielten sie je fünf Packungen eines Grippe- und Erkältungsmittels.

