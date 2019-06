Wie Russell Crowe zu einem Dinosaurier-Schädel kam

2019

Tolkien - der Film: Handlung, Trailer, Kinostart & Kritik

Am heutigen Donnerstag kommt Tolkien auch in die deutschen Kinos. Der Film ist ein Biopic über den Autor von "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit", J. R. R. Tolkien. Wir sagen, wer Tolkien war und was die Handlung des Kinofilms ist. Dazu: Trailer, Besetzung und eine Übersicht über die bisherige Kritik am Film.