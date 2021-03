vor 16 Min.

"Wie alle anderen auch": So wird der Köln-Tatort heute

Im Köln-Tatort heute geht es um Einsamkeit, Verzweiflung und soziale Ungerechtigkeit. Ballauf und Schenk ermitteln nach dem Mord an einer Obdachlosen. Lohnt sich "Wie alle anderen auch"?

"Wie alle anderen auch" heißt der neue Tatort aus Köln , der heute am Sonntag (21.03.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (21.03.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Ballauf und Schenk müssen den Tod einer wohnungslosen Frau aufklären. Bei ihren Ermittlungen lernen sie einige Schicksale obdachloser Menschen kennen - und kommen zu einer bitteren Erkenntnis.

und Schenk müssen den Tod einer wohnungslosen Frau aufklären. Bei ihren Ermittlungen lernen sie einige Schicksale obdachloser Menschen kennen - und kommen zu einer bitteren Erkenntnis. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Ella Jung (Ricarda Seifried) flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und versucht, ohne Geld und ohne Freunde unterzutauchen. Die obdachlose Monika nimmt Ella unter ihre Fittiche und zeigt ihr, wie sie auf der Straße überlebt. Aber Ella lässt Monika allein, als sie in einem Schnellrestaurant Axel kennenlernt und in seiner kleinen Wohnung Unterschlupf findet. Am nächsten Morgen ist die, die ihr Schutz versprach, tot. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) nehmen die Ermittlungen auf.

Monika Keller (Rike Eckermann) verkauft am Dom Obdachlosenzeitungen. Sie hilft Ella Jung (Ricarda Seifried), die gerade erst lernt, sich auf der Straße durchzuschlagen. Bild: Martin Valentin Menke, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Wie alle anderen auch" einzuschalten?

Vielleicht sollte man diesem Köln-Tatort den Gefallen tun und ihn nicht als Krimi besprechen. Als solcher wäre er zu spannungsarm, zu wenig raffiniert, zu moralinsauer. Man sollte ihn als hervorragend besetzten Fernsehfilm sehen, der bestens zum Sendeplatz „FilmMittwoch im Ersten“ gepasst hätte. "Wie alle anderen auch" hat starke Momente, die aus der genauen Beobachtung jener Menschen entstehen, die in den USA „working poor“ und in Deutschland „Erwerbsarme“ genannt werden.

Regine Weigand (Hildegard Schroedter) leitet ein Café für Menschen, die kein eigenes Zuhause haben. Bild: Martin Valentin Menke, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth : Joe Bausch

: Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Ella Jung : Ricarda Seifried

: Axel Fahl : Niklas Kohrt

: Katja Fischer : Jana Julia Roth

: Regine Weigand : Hildegard Schroedter

: Monika Keller : Rike Eckermann

: Tomas Stranz : Jean-Luc Bubert

: Gertrud Tauenziehn: Dana Cebulla

Daniel Jung : Karsten Jaskiewicz

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Ballauf und Schenk sind das Tatort-Team in Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In nunmehr 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 schon zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor waren sie bereits in Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen zu sehen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

