vor 31 Min.

Wie konnte es zu dem Brand im Europapark kommen? Panorama

Der verheerende Brand im Europa-Park Rust wirft weiter Fragen auf. Der Schaden ist groß. Trotzdem geht der Betrieb ohne größere Behinderungen weiter.

Nach dem Großbrand im Europa-Park Rust am Wochenende suchen Kriminaltechniker und Sachverständige des Landeskriminalamts weiter nach der Ursache. Genauere Erkenntnisse dazu oder gar Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen. "Wie lange das dauert, wissen wir einfach nicht", sagte ein Polizeisprecher. "Es ist ein sehr großer Brandort."

Der entstandene Millionenschaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich, präzisierte ein Sprecher der Geschäftsleitung von Deutschlands größtem Freizeitpark. Wie lange ein Wiederaufbau der durch das Feuer zerstörten Anlagen dauern könnte, ist seinen Worten zufolge noch unklar.

Schwarze Rauchwolken steigen auf, eine Lagerhalle für Kostüme steht in Flammen. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Kriminaltechniker suchen nach der Ursache. Dem Vergnügen dort tat dies keinen Abbruch. Video: dpa

Europa-Park Rust: Holland in Not, Skandinavien zu

Am Dienstag war nach dem Großfeuer nach Angaben der Betreiber aber fast schon wieder Normalität eingekehrt. In den vom Brand betroffenen Themenbereichen Holland und Skandinavien werde das Fahrgeschäft "Koffiekopjes" (Kaffeetassen) noch in dieser Woche den Betrieb wieder aufnehmen und das Fjord-Rafting in den nächsten Wochen wieder für Besucher offen sein, sagte eine Sprecherin. Die Besucherzahlen seien unverändert stabil.

Der Brand war am Samstagabend ausgebrochen und hatte Teile der Themenbereiche Holland und Skandinavien zerstört. Zudem verbrannte unter anderem auch eine Kleiderkammer mit Tausenden Kleidungsstücken und Accessoires für Mitarbeiter - etwa landestypische Trachten für die Themenbereiche. Eine Halle mit Kostümen für die Shows der Artisten blieb hingegen verschont.

Der entstandene Millionenschaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich, hatte der Vergnügungspark zuvor mitgeteilt. Was mit der zerstörten Indoor-Attraktion "Piraten von Batavia" geschehe, sei weiter offen.

Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", die im Europa-Park aufgezeichnet wird, konnte am Sonntag wie geplant beginnen. Moderator Stefan Mross sprach im Zusammenhang mit dem Brand von einer etwas längeren "Schrecksekunde". "An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften bedanken, bei allen Helfern des Europa-Parks", sagte Mross zu Beginn der Sendung. Kameraschwenks zeigten jubelnde Zuschauer und blauen Himmel. Von der Rauchsäule des Großbrands war nichts mehr zu sehen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli hatte am Samstag während der Proben zur Sendung aus sicherer Entfernung mehrere Videos aufgenommen, die sie über Instagram verbreitete:

Ein Beitrag geteilt von Beatrice Egli (@beatrice_egli_offiziell) am Mai 26, 2018 um 9:59 PDT

In einer Lagerhalle war am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund 550 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz, um den Brand im Europa-Park zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Auf dem Gelände befanden sich etwa 25.000 Menschen. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der Europa-Park Rust ist Deutschlands größter Freizeitpark

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und rechnet in diesem Jahr nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows. (dpa/AZ)

Themen Folgen