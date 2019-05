vor 35 Min.

Wieder Quallen-Alarm auf Mallorca

Quallen-Alarm auf Mallorca: Im Süden der Insel ist erneut eine Portugiesische Galeere entdeckt worden. Die hochgiftigen Tiere sorgten schon 2018 für Aufregung.

Und wieder Quallen-Alarm auf Mallorca: Eine sogenannte Portugiesische Galeere ist von einer Touristin am Strand von Colònia de Sant Jordi entdeckt und fotografiert worden. Das bestätigte das balearische Umweltministerium gegenüber dem Mallorca-Magazin.

Die Portugiesische Galeere (Physalia physalis) ist eigentlich keine Qualle, sondern eine riesige Polypenkolonie, in der jedes Individuum eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Mit blau-schimmerndem Körper und bis zu 50 Meter langen Tentakeln ist sie in den Weltmeeren unterwegs - und wer mit ihr in Berührung kommt, erleidet starke Schmerzen. Außerdem können nach einer Berührung mit dem Gift Narben auf der Haut zurückbleiben.

Für den Menschen verläuft eine Begegnung mit dem giftigen Nesseltier damit zwar sehr unangenehm, aber immerhin nur selten tödlich.

Trotzdem sorgt der Fund der Portugiesischen Galeere für Schlagzeilen. Denn bereits im vergangenen Jahr war etliche Exemplare auf Mallorca angeschwemmt worden. Experten gingen damals davon aus, dass die Tiere durch starke Strömungen vom Atlantik durch die Straße von Gibraltar an die Küste Spaniens gespült worden waren.

Die Portugiesische Galeere kann durch ihr Gift Narben auf der Haut verursachen

Die Stadtverwaltung von Palma verhängte daraufhin Badeverbote. Dazu wurden Rettungsschwimmer angewiesen, mit besonderer Gründlichkeit nach den seltenen, unerwünschten Gästen Ausschau zu halten.

Wie sich die Quallen-Situation auf Mallorca in den nächsten Wochen entwickeln wird, ist nur schwer abzuschätzen. Spätestens, wenn das Meer sich deutlich erwärmt, ist das Problem allerdings behoben, weil die Tiere, die eigentlich in kühlerem Wasser zuhause sind, dann absterben. Andere unangenehme Tiere wie etwa Feuerquallen können Urlaubern dann allerdings ebenfalls unangenehme Erlebnisse beim Bad im Meer bescheren. (AZ)

9 Bilder Schön, mysteriös und gefährlich: Wo welche Quallen schwimmen Bild: Axel Heimken, dpa

