vor 54 Min.

Wieder über 30 Grad - So heiß wird es Donnerstag in Bayern und der Region

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland nach oben. Mehr als 30 Grad werden auch in Augsburg und Schwaben erwartet.

Hitzewelle in Deutschland: Mittwoch war in Bayern der heißeste Tag der Woche. Doch viel kühler wird es auch am Donnerstag nicht.

Die Hitzewelle rollt und am Mittwoch war es so richtig heiß. In Augsburg und Schwaben lagen die Temperaturen vielerorts um oder sogar über 36 Grad.

Grund für die aktuelle Hitzewelle mit ihren hohen Temperaturen sind warme Südwinde aus Nordafrika in Verbindung mit einer Hochdrucklage.

"Die Sonne kann ungehindert scheinen" sagte ein Experte des DWD. Besonders hoch ist daher auch die UV-Strahlung. Der Wetterdienst empfiehlt daher weiterhin, zwischen 11 und 15 Uhr im Haus zu bleiben und nicht ohne Sonnenschutz raus zu gehen. Besonders im Südwesten Bayern seien die UV-Werte ungewöhnlich hoch.

Juni-Hitze-Rekord am Mittwoch geknackt

Der Juni-Rekord wurde dabei schon am frühen Mittwochnachmittag geknackt: Im brandenburgischen Coschen an der deutsch-polnischen Grenze wurden nach vorläufigen Angaben um 14.50 Uhr satte 38,6 Grad gemessen. Das ist zwar ein Hitze-Rekord für Juni, aber kein Allzeit-Rekord in Deutschland.

Den Rekord in Deutschland hält weiterhin das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Wie Sie auf die Hitze der kommenden Tage am besten reagieren, lesen Sie hier.

Hitzewelle 2019: Donnerstag wird es etwas kühler

Nachdem Mittwoch der heißeste Tag der Woche vwar, ist am Donnerstag und vor allem am Freitag etwas Durchatmen angesagt. Donnerstag steigen die Temperaturen in Schwaben auf "nur noch" etwa 32 Grad. Freitag wird auch die 30-Grad-Marke nicht mehr erreicht. Schön bleibt es aber auf jeden Fall zumindest bis Sonntag. Dann sollen es auch wieder über 30 Grad werden. Ab Montag steigt dann die Gewitter-Wahrscheinlichkeit.

Auf den ersten Autobahnen in Deutschland gilt jetzt bereits ein Hitze-Tempolimit. Grund ist die steigende Gefahr sogenannter Blow ups.

Und Deutschland ist mit der brütenden Hitze nicht allein in Europa - auch jenseits der Grenze dreht der Sommer so richtig auf: In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen von örtlich um die 40 Grad. Der französische Bildungsminister kündigte an, die für Ende dieser Woche angesetzten Abschlussprüfungen an Sekundarschulen auf die kommende Woche zu verschieben. Das Gesundheitsministerium dort hat eine kostenlose Info-Hotline zum Thema Hitze eingerichtet.

Deutsche Bahn wartet Klimaanlagen in Zügen

Für Reisende können die hohen Temperaturen besonders anstrengend sein. Mit der Wartung von Klimaanlagen in Zügen will sich die Deutsche Bahn vor Hitzewellen in diesem Sommer wappnen. In den vergangenen Wochen seien gezielte Wartungsarbeiten erfolgt, von denen ein Großteil auf die Klimaanlagen in den Fahrgastbereichen entfalle, teilte der Staatskonzern mit.

