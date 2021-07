Österreich

vor 1 Min.

Junge Männer sollen 13-Jährige in Wien getötet haben

Plus Zwei junge Männer afghanische Staatsbürgerschaft werden verdächtigt eine 13-Jährige in Wien getötet zu haben. Österreich diskutiert jetzt über die Abschiebepraxis.

Von Werner Reisinger

Was ist in der Nacht zum vergangenen Samstag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt passiert? Ermittler fördern immer mehr Tatsachen zum Tod einer 13-Jährigen zutage. Am Montagabend nahm die Polizei zwei junge afghanische Staatsbürger, 16 und 18 Jahre alt, fest. Der ältere der beiden Asylsuchenden fiel bereits durch Drogendelikte auf, weshalb ihm der Status als subsidiär Schutzsuchender aberkannt worden war. Der Jüngere bat erst in diesem Jahr um Asyl. Der Fall schockiert nicht nur Österreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen