Wiener Blut läuft im ZDF: TV-Termin heute - Handlung und Darsteller

Das ZDF zeigt heute den Thriller „Wiener Blut“. Wann ist TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung?

Das ZDF strahlt Anfang November den Thriller „Wiener Blut“ im deutschen Fernsehen aus. Wann ist Sendetermin? Welche Darsteller gehören zur Besetzung? Wovon handelt der Thriller? Wir verraten es Ihnen.

„Wiener Blut“: Wann ist der TV-Termin?

Das ZDF zeigt den Thriller am Montag, 2. November, im deutschen TV. Start ist um 20.15 Uhr. Der Film dauert 90 Minuten. Wer den Thriller lieber on demand in der ZDF-Mediathek anschauen möchte, kann dies ab Sonntag, 1. November, 10 Uhr.

Handlung: Worum geht es bei „Wiener Blut“?

Der Wiener Polizist Markus Glösl findet den toten Karl Burger tot an einem Seil unter einer Donaubrücke hängend. Glösl glaubt nicht an Selbstmord. Deshalb bittet er die Wiener Staatsanwältin Fida Emam um eine Obduktion des Leichnams und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Emam kommt den Wünschen nach und erfährt recht schnell, dass der Tote im Auftrag der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gegen eine Wiener Privatbank ermittelte. Der Verdacht: Geldwäsche.

Bei ihren weiteren Ermittlungen trifft Fida Emam auf Stefan Meer. Der politisch weit rechts stehende Meer ist Vorstandschef der Privatbank, in deren Angelegenheiten Karl Burger Ermittlungen angestellt hatte. Wie sich herausstellt, hat der Bankchef über eine Briefkastenfirma einem radikal islamistischen Verein ein Zinshaus in Wien abgekauft – zu einem grotesk hohen Preis.

Für Fida Emam vermischt sich sehr schnell das Berufliche und das Private. Sie muss erkennen, dass ihre Tochter Aline, mit der sie wie mit ihrer Mutter Afifa unter einem Dach wohnt, dem radikal islamistischen Verein sehr nahe steht. Schlimmer noch: Sie hat sich Hals über Kopf verliebt in ihren Mitschüler Djamal, der Stammgast ist bei Imam Ahmed Rahimsai.

Hatte Fida zunächst nur einen seltsam anmutenden Todesfall untersuchen wollen, findet sie sich schnell in einer noch viel größeren Angelegenheit wieder: Sie ist zwei gefährlichen Menschen auf der Spur, deren Ziel es ist, Mitteleuropa zu attackieren. Als Fida feststellt, dass sie selbst bereits als Akteurin mittendrin in diesem Spiel ist, ist es beinahe schon zu spät…

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Wiener Blut“ mit?

Fida Emam - Melika Foroutan

- Melika Foroutan Afifa Emam - Charlotte Schwab

Aline Emam - Noelia Chirazi

- Noelia Chirazi Michael Körner - Martin Niedermair

Ferdinand Mahler - Florian Stetter

- Markus Glösl - Harald Windisch

- Guntram Schneider - Florian Teichtmeister

- Djamal Hemidi - Hassan Kello

Stefan Meer - Harald Schrott

Ahmed Rahimsai - Stipe Erceg

Stab

Regie - Barbara Eder

Autor - Martin Ambrosch

Kamera - Martin Gschlacht

- Schnitt - Karin Hammer

Musik - Johannes Vogel

