Wiener Opernball 2019: Preise, Karten, Livestream

Der Wiener Opernball 2019 findet bald statt. Wann ist der Termin? Gibt es einen Live-Stream? Was sind die Preise? Die Infos zum 63. Opernball im Überblick.

Der Wiener Opernball 2019 wird dieses Jahr wieder rund 5100 Gäste in der Wiener Staatsoper locken - und ungezählte Menschen zur Live-Übertragung im TV oder zum Livestream im Internet. Wann ist der 63. Opernball in Wien? Wo wird er übertragen? Wer singt? Und was sind die Preise für Karten und Logen? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Wann ist der Wiener Opernball 2019?

Der 63. Opernball in der Wiener Staatsoper findet am Donnerstag, 28. Februar 2019, statt. Ort der Gala ist wie immer die Wiener Staatsoper. Rund 5100 Gäste werden erwartet, darunter viele Prominente.

Kann man den Opernball 2019 live im TV und als Stream sehen?

Ja. Der ORF überträgt den Wiener Opernball am Donnerstag, 28. Februar 2019 rund drei Stunden lang live im TV und als Stream im Internet. Der Hauptabend in ORF 2 steht schon ab 20.15 Uhr im Zeichen des Ballereignisses mit der Dokumentation „Sehen und gesehen werden“. Als ORF-Moderatoren sind heuer wieder Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett dabei, für den Kommentar sorgen Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.

Das Bayerische Fernsehen überträgt den Opernball ab 21.40 Uhr live im TV und in der Mediathek.

Wie ist das Programm dieses Jahr?

144 Debütantenpaare aus 13 verschiedenen Ländern bilden das Jungdamen- und Jungherren-Komitee und ziehen zu Beginn der Eröffnung in den Ballsaal ein.

Beim künstlerischen Eröffnungsprogramm singt – zum dritten Mal am Wiener Opernball – Starsopranistin Anna Netrebko und erstmals ihr Ehemann Yusif Eyvazov. Neben je einem Soloauftritt singen die beiden gemeinsam ein Stück aus La Bohéme von Giacomo Puccini.

und erstmals ihr Ehemann Neben je einem Soloauftritt singen die beiden gemeinsam ein Stück aus La Bohéme von Giacomo Puccini. Das Wiener Staatsopernorchester unter Leitung von Marco Armiliato spielt das Finale der Ouvertüre zu Guillaume Tell von Gioachino Rossini sowie Gesangs-und Balletteinlagen

unter Leitung von Marco Armiliato spielt das Finale der Ouvertüre zu Guillaume Tell von Gioachino Rossini sowie Gesangs-und Balletteinlagen Das Bühnenorchester der Wiener Staatsoper sowie das Wiener Opernball Orchester spielt,

sowie das spielt, das Wiener Staatsballett und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper tanzen zu Morgenblätter, Walzer, op, 279 von Johann Strauß (Sohn) in einer eigens für den Opernball kreierten Choreographie von Florence Clerc.

Was kosten die Karten für den Opernball?

Eine Eintrittskarte - ohne Sitzplatz - für den Wiener Opernball 2019 kostet 315 Euro. Wer an einem Tisch sitzen möchte, legt zwischen 210 und 1260 Euro oben drauf. Wer es noch exklusiver haben möchte, bucht eine der Logen zum Kostenpunkt zwischen 13.300 und 23.600 Euro.

Welche Gäste kommen zum Opernball 2019 in Wien?

Das ist noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wenn Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner an seiner Seite beim Opernball haben wird. Wie das Portal heute.at berichtete, werden es 2019 wohl zwei Damen aus den USA sein. Deren Namen wird Lugner aber erst Mitte Februar bekanntgeben.

Vergangenes Jahr hatte "Mörtel" Schauspielerin Melanie Griffith an seiner Seite - und die Augsburgerin Simona Weiß. (AZ)

