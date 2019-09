16:39 Uhr

"Wild im Wald" heute auf RTL 2: TV-Start, Sendetermine, Ablauf, Moderatorin

"Wild im Wald" ist ab heute auf RTL 2 zu sehen. Worum es geht, wann die Show startet, wer "Wild im Wald" moderiert und alle TV-Sendetermine - das erfahren Sie hier.

"Wild im Wald" startet heute, am Montag, 16. September 2019, auf RTL 2. Sonja Zietlow führt durch die neue Outdoor-Gameshow, in der sich die Kandidaten in amüsanten Tierkostümen durch Challenges im Wald kämpfen müssen.

Heute geht es mit Folge 1 der wilden Gameshow los. Den Kandidaten steht ein anspruchvolles Hindernis-Parcours bevor, denn: Während ein Teammitglied im großen Tierkostüm ohne Sehschlitz steckt, wird dieser vom PartnerIn per In-Ear-Piece durch das Parcours dirigiert. Das verspricht nicht nur reichliche Unterhaltung für die Zuschauer, sondern sorgt auch für Lachflashs unter den Kandidaten.

Wie Sie "Wild im Wald" live im TV und Stream sehen, plus Sendetermine und Moderatoren - das erfahren Sie hier.

Start von "Wild im Wald" bei RTL 2: Ab wann läuft die Show im TV?

"Wild im Wald" wird ab Montag, dem 16. September 2019 um 21.15 Uhr bei RTL 2, wobei jede Folge eine Stunde dauern wird. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Hier auf dieser Seite können Sie die Episoden abrufen. Nach einem ersten Testmonat fallen für den Premium-Account bei TVNOW monatlich 4,99 Euro an.

Konzipiert wurde die Outdoor-Gameshow in Großbritannien und dort erstmals 2015 ausgestrahlt. Kate Humble und der irische Comedian Jason Byrne moderieren das englische Original der Sendung. Außerdem haben die Macher das Format erfolgreich in zahlreiche Länder exportiert. Die Show lief bereits in Argentinien, Schweden, China, Dänemark, Belgien und Russland im TV.

"Wild im Wald" auf RTL 2: Alle Sendetermine

Zunächst sind vier Folgen von "Wild im Wald" von RTL 2 produziert worden. Hier eine Übersicht über die Sendetermine:

16.09.2019 Folge 1: 21.15 Uhr RTL 2

23.09.2019 Folge 2: 21.15 Uhr RTL 2

30.09.2019 Folge 2: 21.15 Uhr RTL 2

07.10.2019 Folge 2: 21.15 Uhr RTL 2

RTL 2 zeigt "Wild im Wald": Worum geht es?

Bei "Wild im Wald" treten Zweierteams gegeneinander an. Einer der Kandidaten trägt ein übergroßes Tierkostüm und muss als Huhn, Ente oder Eichhörnchen bekleidet verschiedene Challenges bestehen. Der jeweilige Teamkollege lotst seinen Partner im Tierkostüm dann mit einem In-Ear-Piece durch den Hindernisparkour. Die Verkleidungen sind nicht mit einem Sehschlitz versehen, weshalb sich die Kandidaten voll auf die Anweisungen ihrer Partner verlassen müssen. Wer am Ende die Hindernisse am schnellsten überwindet darf 5000 Euro mit nach Hause nehmen.

"Wild im Wald" Moderatorin: Wer präsentiert die RTL 2-Outdoor-Gameshow?

Sonja Zietlow wird den tierischen Spaß im Wald modererieren. Die 51-jährige TV-Moderatorin aus Bonn kennt man aus Sendungen wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Die 10..." und "Die 25...", in denen sie beispielsweise die "Die 25 emotionalsten TV-Momente" präsentiert. Zietlow ist mit dem Fernsehautor Jens Oliver Haas verheiratet und lebt in der Nähe von München. Sie gehört zu den besten Amateuergolferinnen Deutschlands und ist seit 1993 im deutschen Fernsehen zu sehen. (AZ)

