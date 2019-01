19:37 Uhr

Wildschwein rennt in Spielhalle Panorama

Die Gäste kamen mit dem Schrecken davon: In Rheinland-Pfalz ist ein Wildschwein in eine Spielhalle gerast.

Ein wild gewordenes Wildschwein ist in Rheinland-Pfalz in eine Spielhalle gerannt. Eine Glastür sei bei dem Vorfall in Oberhonnefeld-Gierend nahe Neuwied beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Gäste seien am Montag mit dem Schrecken davongekommen. Im Innenraum habe das als "mordsmäßiger Keiler" beschriebene panische Tier lediglich einige Stühle umgerannt. Vor Eintreffen der Polizei sei das Wildschwein schon wieder weg und im benachbarten Feld verschwunden gewesen. Gäste hatten ihm laut Polizei geistesgegenwärtig die Feuerschutztür geöffnet. (dpa)

