"Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" im ZDF: Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 14.8.21 den Krimi "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Und wo gibt es Wiederholungen zu sehen?

Hochspannung im ZDF: Der Sender hat den Film "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" in seinem Programm ausgestrahlt. Wir verraten Ihnen in diesem Artikel, welche Darsteller mit von der Partie sind und wie die Handlung ist. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" auch ganz bequem und zeitunabhängig im Internet anschauen können.

TV-Termin: Übertragung von "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" im ZDF und im Stream

"Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" war am Samstag, 14. August 2021, im ZDF zu sehen. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Episode dauerte 89 Minuten. "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" steht darüber hinaus auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Krimi "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle"

Was für ein Geldsegen für das Kloster in Münster: Ordensschwester Christa hat klostereigenes Geld an der Börse investiert - und das mit großem Erfolg: Aus dem kleinen Betrag, den sie angelegt hat, sind 1,5 Millionen Euro erwachsen. Kurzerhand lässt sie sich das Geld auszahlen und bringt es ins Kloster. Die Äbtissin ist allerdings gar nicht begeistert. Sie besteht darauf, dass das Geld zurück zur Bank kommt. Doch da gibt es ein Problem: Das Geld ist verschwunden.

Christa und Ordensschwester Helena sind verzweifelt. Wo ist nur der Millionenbetrag? Er kann doch nicht einfach weg sein. Hat ihn jemand geklaut? In ihrer Verzweiflung engagieren sie Privatdetektiv Wilsberg. Kann er ihnen helfen, das Geld wiederzufinden?

Wilsberg übernachtet in einem spärlich ausgestatteten Fremdenzimmer. Er möchte direkt vor Ort herausfinden, wo die 1,5 Millionen sind. Auch Alex ist im Kloster. Er soll für Arthur Hollenbach Details zum Kloster ausfindig machen. Der Unternehmer möchte das Kloster erwerben und umbauen. Dieser Plan gefällt wenigen.

Als plötzlich Jewgeni, einer jener Menschen, die gerade dabei sind, das Dach des Klosters zu reparieren, ermordet wird, spitzt sich die Lage weiter zu.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" im Cast mit dabei

Hier bekommen Sie einen detaillierten Überblick über alle Schauspieler im Cast von "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle":

Georg Wilsberg - Leonard Lansink

Ekki Talkötter - Oliver Korittke

Alexandra Holtkamp - Ina Paule Klink

- Kommissarin Springer - Rita Russek

Overbeck - Roland Jankowsky

- Schwester Helena - Maren Kroymann

Schwester Christa - Inka Friedrich

Schwester Gudula - Katharina Blaschke

Schwester Lisa - Joyce Ilg

Arthur Hollerbach - Simon Licht

Marek - Ivan Shvedoff

Wiederholung als Stream: "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" in der ZDF-Mediathek

Der Film "Wilsberg - Gottes Werk und Satans Kohle" ist jeder Zeit auch kostenlos im Internet abrufbar: in der ZDF-Mediathek.

