"Wilsberg: Morderney": TV-Termin heute - Handlung, Darsteller, Trailer

"Wilsberg: Morderney" ist heute Abend im TV zu sehen. Alles über TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer erfahren Sie hier.

Von Tanja Schauer

"Wilsberg: Morderney" läuft am heutigen Samstag mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Wann genau wird die neue Folge ausgestrahlt? Worum geht es? Alles über TV-Termin, Handlung, Darsteller und Trailer erfahren Sie hier. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck zu "Wilsberg: Morderney" verschaffen zu können.

TV-Termin von "Wilsberg: Morderney"

"Wilsberg: Morderney" ist am heutigen 25.07.2020 im ZDF zu sehnen. Der Krimi wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

"Wilsberg: Morderney": Handlung

Anna und Wilsberg wollen gemeinsam Urlaub machen und sich richtig entspannen, während Ekki und Alex das Antiquariat hüten. Entspannung sieht allerdings anders aus: Schon kurz nach der Ankunft in ihrem Ferienhaus finden sie jemanden, der bewusstlos mit dem Kopf in der Toilettenschüssel hängt. Als sie den Kellner eines Restaurants darauf ansprechen, schweigt dieser und wird wenig später tot am Strand aufgefunden.

Wilsbergs Neugierde ist geweckt - doch nicht nur seine. Auch Merle interessiert sich plötzlich für den Fall und ruft ebenfalls Verstärkung: Overbeck. Binnen kurzer Zeit beschäftigen sich etliche echte Kriminalisten und solche, die es gerne wären, um den Fall zu lösen.

Darsteller in der Besetzung: Schauspieler in "Wilsberg: Morderney"

Das sind die Schauspieler im Cast von "Wilsberg: Morderney":

Georg Wilsberg: Leonard Lansink

Ekki Talkötter: Oliver Korittke

Alexandra Holtkamp : Ina Paule Klink

: Kommissarin Springer: Rita Russek

Overbeck : Roland Jankowsky

: Kommissar Jan Brockhorst : Felix Vörtler

: Felix Vörtler Merle: Janina Fautz

Insa Scherzinger : Theresa Underberg

: Theresa Hauke Tiedemann : Bernhard Schütz

: Saskia Tiedemann : Rike Schmid

: Grit Vierboom: Nadine Wrietz

Wencke Harms : Rosa Enskat

Trailer zu "Wilsberg: Morderney"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu "Wilsberg: Morderney", um einen ersten Eindruck zu erhalten:

