"Wilsberg: MünsterLeaks", Folge 56: TV-Sendetermin, Handlung, Darsteller, Stream

"Wilsberg: MünsterLeaks" läuft am 5.9.2020 mit Folge 6 von Staffel 6 im ZDF. Mehr zu der Folge der Krimi-Filmreihe lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Wilsberg" ist eine deutsche Fernsehfilmreihe und basiert aus der gleichnamigen Figur von Kriminalroman-Autor Jürgen Kehrer. "Wilsberg: MünsterLeaks" ist die insgesamt 56. Episode der Filmreihe. In der ZDF-Mediathek ist sie als Folge 6 von Staffel 6 gekennzeichnet.

Die Handlung: Ekki muss eine "Steuer-CD" überprüfen, die etliche Politiker und VIPs aus Münster belastet. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Gibt es eine Übertragung im Stream? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Wilsberg: MünsterLeaks".

"Wilsberg: MünsterLeaks", Folge 56: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Wilsberg: MünsterLeaks" wird am Samstag, den 5. September, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Falls Sie an dem Datum keine Zeit haben: Die Folge ist auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream zu sehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Folge dauert 90 Minuten und hat eine FSK von 12. Das Drehbuch der Folge stammt von Markus B. Altmeyer und Britta Burneleit.

Handlung des ZDF-Krimis "Wilsberg: MünsterLeaks"

In Münster kursiert eine "Steuersünder-CD", die etliche einflussreiche Menschen belastet. Als auch die Presse davon erfährt, trifft sogar die erste Selbstanzeige von Immobilienunternehmer Ehrenberg im Finanzamt ein. Doch bevor es zu einer Befragung kommen kann, wird Ehrenberg tot aufgefunden. Obwohl alles nach einem Suizid aussieht, glauben Wilsberg und Ekki nicht daran und versuchen einen Täter ausfindig zu machen. Während der Ermittlungen stoßen sie auf eine heruntergekommene Waldgaststätte, wo die Mitarbeiter für den Schlachtereibetrieb "Bestfleisch" zu Gange sind.

Die Arbeiter sind allerdings von Subunternehmer "Maywald" beschäftigt sind, dessen Name auch auf der "Steuersünder-CD" zu finden ist. "Bestfleisch"-Geschäftsführer Jan Lindemann beendet daraufhin die Zusammenarbeit mit "Maywald", doch kurz darauf wird die Leiche einer Arbeiterin im Aasee gefunden. Die Ermittler haben es wohl nicht nur mit Steuerhinterziehung zu tun.

Schauspieler von "Wilsberg: MünsterLeaks": Hier die Darsteller im Überblick

Leonard Lansink spielt den Hauptcharakter Georg Wilsberg. Alle Schauspieler sehen Sie hier in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Georg Wilsberg Leonard Lansink Ekki Talkötter Oliver Korittke Alexandra Holtkamp Ina Paule Klink Kommissarin Springer Rita Russek Overbeck Roland Jankowsky Laura Teresa Weißbach Jan Lindemann Stephan Luca Elisabeth Böhnisch Ute Willing Kalin Abulata Adrian Saidi Merle Janina Fautz Grabowski Vittorio Alfieri Joachim Maywald Hanno Friedrich Jutta Maywald Maria Bachmann

Kein Trailer zu "Wilsberg: MünsterLeaks"

Es gibt keinen offiziellen Trailer zu "Wilsberg: MünsterLeaks". In der ZDF-Mediathek können Sie aber ganze Folgen ansehen, um sich ein Bild von der Filmreihe zu machen.

