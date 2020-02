vor 20 Min.

Wilsberg-Schauspieler Lansink: "Ich habe schon die 100. Folge im Blick"

Exklusiv Seit 25 Jahren ermittelt der Westfale Leonard Lansink als Privatdetektiv Georg Wilsberg. In seiner Rolle hat er kein Auto, der Schauspieler selbst besitzt nicht mal einen Führerschein.

Von Josef Karg

Seit 25 Jahren ermitteln Sie als Buchantiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg. Hätten Sie je geglaubt, dass Sie so lange dabei sein würden?

Leonard Lansink: Nein, in Wirklichkeit war es ja so, dass Wilsberg damals als Fernsehspiel der Woche gedacht war, das Montag lief. An eine Fortsetzung war nicht gedacht. Wir haben uns unseren Status erst so allmählich erarbeitet. Wir haben uns sozusagen hochgedient, bis wir irgendwann auf den Samstag befördert wurden.

Es hat auch etwas gedauert, bis das Publikum so richtig auf Wilsberg abgefahren ist.

Lansink: Ja, anfangs war der Wilsberg so ein kettenrauchender, armer Schlucker, von dem man nicht wusste, wie er sich durchs Leben schlägt. Wir haben das wohl auch übertrieben und zu viel Pizza aus zu vielen Händen gegessen. Das hat sich entwickelt. Inzwischen sind die Zuschauer glücklicher mit uns.

Ziemlich glücklich sogar. Sie gehören zu denen, die in diesen Zeiten die Quote noch steigern.

Lansink: Richtig. Ich klopfe auf Holz. Wir sind gut dabei.

Sie sind kürzlich 64 geworden. Eigentlich könnten Sie doch bald im Ruhestand sein.

Lansink: Das könnte ich. Aber als Schauspieler ist die soziale Absicherung nicht so großartig, weil wir irre viele Lücken in den Rentenbeitragszeiten haben. Aber mir macht es auch so viel Spaß, so dass ich auch gar nicht aufhören will.

Sie haben kürzlich gesagt, Sie könnten sich ein Leben ohne Wilsberg gar nicht mehr vorstellen. Was würde Ihnen da speziell abgehen?

Lansink: Ha, ha, ha. Da habe ich eitel wie ich bin auf diese Frage kürzlich mal geantwortet: Vorstellen könnte ich mir das schon und prompt stand in einer Zeitung: Lansink denkt an Ausstieg. Und natürlich kann ich mir ein Leben ohne Wilsberg vorstellen, aber nur, weil ich mir alles Mögliche vorstellen kann. Aber in Wirklichkeit soll alles so weitergehen.

Und was würde Ihnen ohne Wilsberg fehlen?

Lansink: Viermal 23 Arbeitstage im Jahr. Auch die malerischen Aufenthalte in Münster und meine Kollegen würden mir fehlen. Unser Team ist ja eine richtige Familie.

Was macht den Erfolg aus? Kann es sein, es liegt daran, dass „Wilsberg“ eher eine Mischform aus Krimi und Komödie ist und beim Lösen der Fälle nicht so viel geballert wird?

Wilsberg: Stimmt, die Mischform ist super und die gelingt uns immer besser. Auf dieses Format haben sich, wie die Kollegen vom Tatort, auch einige draufgesetzt. Die Konstellation bei uns ist prima. Es gibt sehr viele Identifikationsfiguren. Mein Favorit als Erklärung ist aber: Man sieht uns den Spaß, den wir bei der Arbeit haben, auch an.

Die Charaktere bei Wilsberg sind inzwischen Kult. Da spielt die Geschichte drumherum manchmal gar keine große Rolle, oder?

Lansink: Den Eindruck haben wir auch. Die Charaktere kann man in alle Situationen der Welt werfen und sie kommen da immer gut bei raus.

Ein Krimiheld, der ein Chaot ist, war damals etwas völlig Neues?

Lansink: Ja, damals gab es die Idee, dass sie gerne Krimis mit starken Frauen wollten. Und unser Redakteur sagte: Wir nehmen dann lieber einen schwachen Mann!

Wilsberg ist ständig pleite. Könnten Sie privat mit so einer Situation umgehen?

Lansink: Klar, war ich auch schon. Ich habe in München gewohnt und die Mietsituation war damals so fatal, dass ich durchaus des Öfteren in dieser Lage war.

Wilsberg ist ja Buchhändler - lesen Sie auch privat gerne?

Lansink: Ich lese gerne, muss aber gestehen, ich muss kein Buch in der Hand haben. Auf meinem Tablet lese ich genauso gerne wie in einem Buch. Mir ist der Inhalt wichtiger als der Einband.

Ihre Frau ist Juristin – was sagt die zur Krimireihe?

Lansink: Ach, die findet Wilsberg prima. Gelegentlich hat sie juristische Bedenken, wenn wir nicht auf die Feinheiten der deutschen Rechtsprechung eingehen. Aber liefern ja keinen Spiegel der Wirklichkeit.

Sie haben keinen Führerschein und die Szenen, die sie als Wilsberg am Steuer im Auto zeigen, werden auf abgesperrten Strecken aufgezeichnet. Warum haben Sie nie eine Fahrerlaubnis erworben?

Lansink: Gute Frage. Ich bin ja ein Stadtkind aus dem Ruhrgebiet. Da gab es Straßenbahnen, Busse, Fahrräder. In Wirklichkeit hätte ich mit 18 gerne einen Führerschein gehabt, um Mädchen mit einem Auto zu beeindrucken. Aber ich hatte zu dieser Zeit schlichtweg zu wenig Geld. Und danach fand ich den Führerschein nie mehr richtig spannend. Ich finde es einfach nicht sexy am Steuer so einer Karre zu sitzen und eine Tonne Blech durch die Gegend zu bewegen.

Das "Antiquariat Michael Solder" ist durch die "Wilsberg"-Serie berühmt geworden. Bild: Oliver Krato/dpa

Vor über zehn Jahren wurden sie mal als „fahrradfreundlichste Persönlichkeit des Jahres 2008“ geehrt. Heute kann man sagen, Sie waren ein Trendsetter.

Lansink: Ich habe auch den Eindruck. Zumal man vor zehn Jahren die Fahrräder noch selbst bewegen musste. Inzwischen laufen die mit Batterien. Aber heute kann ich gar nicht mehr anders, als Fahrrad zu fahren.

Wie viele Räder besitzen Sie denn?

Lansink: Ich habe zwei. Ein Klapprad und ein Mountainbike. Bei Fahrrädern bin ich übrigens Hightech-Fan. Und ich bin ein Schönwetter-Radler.

Noch etwas Privates: Sie haben Medizin studiert, sind dann aber nach sechs Semestern ausgestiegen, um Schauspieler zu werden. Was hat Sie daran so gereizt, dass Sie den Arzt in die Tonne getreten haben?

Lansink: Das war etwas anders gelagert. Ich hatte schlichtweg keine Lust mehr auf Medizin. Denn ich musste mein Leben selbst finanzieren und so habe ich schon als studentische Hilfskraft bei den Gehirnchirurgen gearbeitet. Und nach drei Jahren Schichtdienst hatte ich keine Lust mehr auf Arzt. Man kommt sich dort ja vor wie in einer Reparaturwerkstatt für Motorradfahrer, die gegen den Baum gefahren sind. Und wenn man da nicht mehr ausreichend motiviert ist, macht es keinen Sinn mehr. Die Schauspielerei war übrigens nur eine Notlösung.

Inwiefern?

Lansink: Ich bin zur Schauspielschule und während der Aufnahmeprüfung fing es an, mir Spaß zu machen. Das hat mich fast überrascht. Ich bin halt eher ein Prüfungsmensch.

Wenn es drauf ankommt…

Lansink: … dann geht’s. So bin ich.

Und Sie sind ja auch ein überzeugender Schauspieler geworden.

Lansink: Wir Westfalen sagen: Es ist nicht ganz scheiße.

Ihr Leben hat ja ziemlich turbulent begonnen. Von Ihrer Mutter wurden Sie nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen, Ihren Vater wie auch die Großeltern väterlicherseits lernten Sie nicht kennen. Wie sind Sie mit dieser doch ganz schön dramatischen Kindheit umgegangen?

Lansink: In der Kindheit stört einen das gar nicht so. Lediglich, wenn in der Schule nach dem Beruf des Vaters gefragt wurde und man kann nix sagen, dann ist das schon irgendwie peinlich. Das war ein bisschen doof.

Sie sind bei Ihren Großeltern mütterlicherseits aufgewachsen. Wie sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit?

Lansink: Die sind gut. Ich hatte ja alles. Wenn die anderen ein Fahrrad hatten, bekam ich auch eines. Und wenn sie eine elektrische Eisenbahn hatten, dann ich auch, vielleicht war sie ein bisschen kleiner. Es hat mir nie an etwas gefehlt. In Wirklichkeit ist bei mir nur diese genetische Lücke geblieben, dass ich schon gerne gewusst hätte, wer den anderen Teil zu mir beigetragen hat. Aber es geht auch ohne. Ich hatte halt ein Nachkriegsschicksal, nur zehn Jahre zu spät. Aber ich bin nicht traumatisiert und in einer Selbsthilfegruppe.

Was andere wohl wären.

Lansink: Ich weiß, dass Jack Nicholson mit einer Frau aufgewachsen ist, von der er glaubte, sie wäre seine Schwester. In Wirklichkeit war es seine Mutter. Das ist ein größeres Drama.

Was viele nicht wissen. Sie können Querflöte zu spielen. Inspiriert sind Sie durch Ian Anderson von Jethro Tull. Spielen Sie immer noch?

Lansink: Ich habe es tatsächlich mal gekonnt. Meine heimliche Angst ist aber, ich gehe zu Lanz und der zieht eine Querflöte raus und sagt, ich soll mal spielen. Das könnte ich nicht mehr. Denn bei der Querflöte ist der Ansatz schnell weg.

Und dann spielten Sie noch in einer Folge des Softpornos „Eis am Stiel“ mit. Wie kam denn das?

Lansink: Ich lebte damals im teuren München in einer Wohngemeinschaft und mein Mitbewohner war ein Freund des Drehbuchautors von ,Eis am Stiel VII’. Die sagten mir: Leonhard, da gibt es eine Rolle, für die bekommst du 3000 Dollar und eine Reise nach Tel Aviv. Ich konnte das Geld gut gebrauchen und fand den Regisseur auch gut. Aber ich musste nicht mit Sibylle Rauch ins Bett, sondern war der entführte Knabe, der in einem Hotelkeller ans Heizungsrohr gefesselt war.

Also nicht dramatisch?

Lansink: Überhaupt nicht.

Zum Schluss noch: Wie lange wird es Wilsberg noch geben?

Lansink: Als wir die 50. Folge gedreht haben, dachten wir 75 ist eine schöne Zahl. Jetzt haben wir die 70. gedreht, deswegen habe ich schon die 100. Folge im Blick.

