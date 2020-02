vor 23 Min.

Wilsberg-Schauspieler Lansink bereut „Eis am Stiel“-Rolle nicht

Exklusiv Der Schauspieler Leonhard Lansink schildert, warum er in einer Sexkomödien-Reihe mitgespielt hat. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

„Wilsberg“-Darsteller Leonard Lansink hat rückblickend keine Probleme mit seinem Auftritt in der Sexkomödien-Reihe „Eis am Stiel“ in den Achtzigern. „Ich konnte das Geld gut gebrauchen“ , sagte der 64-Jährige zu unserer Redaktion.

„Ich lebte damals im teuren München in einer Wohngemeinschaft und mein Mitbewohner war ein Freund des Drehbuchautors von „Eis am Stiel VII“, erzählte der Schauspieler. „Die sagten: Leonard, da gibt es eine Rolle, für die bekommst du 3000 Dollar und eine Reise nach Tel Aviv.“ Sein Einsatz dabei sei zudem überhaupt nicht dramatisch gewesen: „Ich musste nicht mit Sibylle Rauch ins Bett, sondern war der entführte Knabe, der in einem Hotelkeller ans Heizungsrohr gefesselt war", sagte Lansink.

Lansink hat die 100. Folge Wilsberg im Blick

Lansink richtet sich auch nach 25 Jahren der ZDF-Krimiserie auf noch zahlreiche weitere Folgen in seiner Hauptrolle als Buchantiquar und Privatdetektiv Georg Wilsberg ein: „Als wir die 50. Folge gedreht haben, dachten wir 75 ist eine schöne Zahl. Jetzt haben wir die 70. gedreht, deswegen habe ich schon die 100. Folge im Blick.“

Trotz nahenden Rentenalters denke er dabei auch nicht Ruhestand: „Als Schauspieler ist die soziale Absicherung nicht so großartig, weil wir irre viele Lücken in den Rentenbeitragszeiten haben“, betonte er. „Aber mir macht es auch so viel Spaß, sodass ich auch gar nicht aufhören will.“ Zudem fahre er wie seine Serienfigur gerne Rad. Er habe zwei Fahrräder, ein Klapprad und ein Mountainbike. „Bei Fahrrädern bin ich übrigens Hightech-Fan. Und ich bin ein Schönwetter-Radler.“

Hier lesen Sie das ganze Interview mit Leonhard Lansink: Wilsberg-Schauspieler Lansink: "Ich habe schon die 100. Folge im Blick"

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen