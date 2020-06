vor 16 Min.

"Wilsberg"-Schauspielerin Ina Paule Klink nackt im Playboy

Nach 20 Jahren bei der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" will Schauspielerin Ina Paule Klink in Zukunft andere Projekte angehen. Zu Beginn des neuen Lebensabschnitts hat sich die 40-Jährige für den Playboy ausgezogen.

Im neuen Playboy lässt die „Wilsberg“-Schauspielerin Ina Paule Klink die Hüllen fallen. Damit verabschiedet sich die 40-Jährige von ihren langjährigen ZDF-Kollegen in einen neuen Lebensabschnitt. „Es ist jetzt an der Zeit“, erklärt die Schauspielerin im Interview mit dem Playboy. Sie wolle fortan „so lange wie möglich auf Abenteuersuche sein. Und der Playboy ist ein solches Abenteuer“, so die Schauspielerin, die seit 20 Jahren in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ mitwirkt. Ende Juni soll die Folge gedreht werden, in der sie zum letzten Mal als Rechtsanwältin Alexandra Holtkamp zu sehen sein wird. In Zukunft möchte die 40-Jährige ihre Musikkarriere weiter vorantreiben.

Schauspielerin Ina Paule Klink zeigt sich nackt im Playboy

Die „Wilsberg“-Schauspielerin Ina Paule Klink lässt in der Juli-2020-Ausgabe des Playboy die Hüllen fallen. Bild: Lula C. Jackson für Playboy Deutschland

Im Interview mit dem Playboy verrät Ina Paule Klink, die Ende der 90er Jahre durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" bekannt wurde, warum sie sich ausgerechnet jetzt für die Nacktaufnahmen entschieden hat: "Ich würde behaupten, dass ich mich noch nie so mutig und stark gefühlt habe wie jetzt mit 40. Ich war noch nie so im Reinen mit mir. Das ist auch sicherlich der Grund, warum ich die Playboy-Fotos gemacht habe."

Ihr Fazit des Shootings für die aktuelle Playboy-Ausgabe: "Hut ab vor allen Models, die das hauptberuflich machen. Das ist schon richtige Arbeit." Bei den Aufnahmen habe sie sich sehr wohlgefühlt und sei nun wahnsinnig stolz auf das Ergebnis.

Die Juli-Ausgabe des Playboy erscheint am 4. Juni 2020. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen