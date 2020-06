vor 16 Min.

"Winds Of Winter": Erscheinungsdatum des "Das Lied von Eis und Feuer"-Bands

"Winds Of Winter"-Release: George R.R. Martin gibt neue Informationen zum Erscheinungsdatum des "Das Lied von Eis und Feuer"-Bands.

Erscheinungsdatum von „Winds Of Winter“: Wann kommt der neue „Das Lied von Eis und Feuer“-Band? Alle Infos zum Release erhalten Sie hier.

Von Tanja Schauer

Das lange Warten der Fans könnte schon bald ein Ende haben: Autor George R. R. Martin gab kürzlich neue Informationen zum Erscheinungsdatum von "Winds of Winter", dem neuen „Das Lied von Eis und Feuer“-Band.

Erscheinungsdatum von "Winds Of Winter": Arbeit an "Das Lied von Eis und Feuer"-Band geht voran

Der Corona-Lockdown traf auch "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor George R. R. Martin. Der 71-Jährige wusste die gewonnene Zeit jedoch zu nutzen. Wie er in seinem Blog mitteilte, gingen die Arbeiten an "Winds of Winter", dem neuen "Das Lied von Eis und Feuer"-Band, äußerst gut voran.

"Die erzwungene Isolation hat mir beim Schreiben geholfen. Ich verbringe jeden Tag einige Stunden damit, für 'Winds Of Winter' zu schreiben und ich mache stetig Fortschritte", so der 71-Jährige.

Die erfolgreiche HBO-Serie "Game of Thrones", die auf den Werken von George R. R. Martin basiert, ist bereits abgedreht. Langsam aber sicher soll auch die Romanreihe ihr Ende finden: "Winds of Winter" soll der vorletzte Band der Reihe sein.

"Winds of Winter"-Release: George R. R. Martin hofft auf 2021

Allerdings sei das Buch noch lange nicht fertig, wie der Autor deutlich betont: "Es wird ein gewaltiges Buch, und ich habe noch einen langen Weg vor mir", so der 71-Jährige. Dennoch sei er zuversichtlich, dass der sechste Band seiner Romanreihe 2021 erscheinen wird.

Auch wenn der Schriftsteller mit seinem aktuellen Arbeitspensum zufrieden ist, wünsche er sich doch, dass ihm das Schreiben wieder schneller von der Hand gehen würde. "Damals 1999, als ich ganz und gar vertieft war in den Arbeiten zu 'Schwertgewitter', habe ich im Schnitt 150 Seiten pro Monat geschrieben. Ich befürchte, ich werde nie wieder diese Geschwindigkeit erreichen", erinnert sich Martin. Wie ihm dies gelungen sei, wisse er heute nicht mehr. "Schwertgewitter" ist der dritte Band der Fantasy-Saga, der im Jahr 2000 erschien. (AZ)

