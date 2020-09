06:25 Uhr

Winfried Kretschmann in Autounfall verwickelt, aber wohl unverletzt

Baden-Württembergs Ministerpräsident ist am Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, war am Montagabend in einen Autounfall verwickelt. Was bisher bekannt ist.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat einen Verkehrsunfall unverletzt überstanden. Nach Auskunft eines Regierungssprechers war der Wagen des Regierungschefs am Montagabend auf der Autobahn 81 auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen. Allerdings wurden zwei Insassen eines anderen Autos schwer verletzt.

Winfried Kretschmann in Autounfall verwickelt: Zwei Begleiter verletzt

Ihr Wagen war kurz darauf an der gleichen Stelle zwischen Möckmühl und Boxberg ins Schleudern geraten und in ein Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne gerutscht.

Den Angaben zufolge wurden zudem zwei Begleiter des Ministerpräsidenten leicht verletzt. Das Begleitfahrzeug und ein Streifenwagen der Polizei hatten hinter dem verunglückten Dienstwagen des Regierungschefs gestanden.

Kretschmann wurde laut seinem Sprecher anschließend mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht. Er hatte den Tag über diverse Termine in der Region Heilbronn absolviert. (dpa)

