"Wir bleiben Freunde" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF strahlt im Mai den Spielfilm "Wir bleiben Freunde" aus. Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Und: Welche Darsteller sind im Cast mit dabei? Das erfahren Sie hier.

Im ZDF ist demnächst ein neuer Herzkino-Film mit dem Titel "Wir bleiben Freunde" zu sehen. Das Drehbuch stammt von Gabriele Kreis, Regie führte Hansjörg Thurn.

"Wir bleiben Freunde" zeigt mit einer gehörigen Portion Witz und Charme, was sich Frauen im familiären Alltag alles zumuten lassen müssen und geht dabei der Frage auf den Grund, wo die Verantwortung für eine Person, die man einst geliebt hat, aufhört.

Wann ist der Film zu sehen? Worum geht es in "Wir bleiben Freunde"? Und: Welche Schauspieler sind mit dabei? Alle Antworten lesen Sie hier in diesem Artikel.

TV-Termin: "Wir bleiben Freunde" im ZDF und im Stream

Der Fernsehfilm "Wir bleiben Freunde" wird am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und dauert circa 88 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich "Wir bleiben Freunde" bereits vorab in der ZDF-Mediathek anschauen. Der Stream ist dort kostenlos und bis Mitte Mai nächsten Jahres verfügbar.

Handlung: Darum geht es in "Wir bleiben Freunde" im ZDF

Dorothee Heitmann ist im besten Alter ihres Lebens angekommen und hat sich gerade neu verliebt. Doch da taucht plötzlich ihr Ex-Mann Volker bei ihr auf, der sich nach einem Unfall kaum bewegen kann und sowohl Arm als auch Bein in Gips hat. Da Volkers Wohnung keinen Aufzug besitzt, und seine neue Freundin Regina, die gleichzeitig auch der Grund für die damalige Trennung des Paares war, sich im Urlaub befindet, bittet Volker nun die gutmütige Doro um Hilfe.

Doro stimmt schließlich zu, ihren Ex-Mann für fünf Tage bei sich aufzunehmen, bevor sie mit ihrem neuen Partner Moritz auf Reisen geht. Volker beginnt schnell, sich im ehemaligen Haus der beiden wieder heimisch zu fühlen und genießt die Pflege seiner Ex-Frau. Derweil ist Doro immer wieder hin- und hergerissen zwischen liebevoller Fürsorge für Volker und ihrem neuen Freund, der den Ex zunehmend unerträglich findet. Moritz will Doro zwar nicht unter Druck setzen, denn ihre Beziehung ist noch sehr frisch, aber er merkt deutlich, dass Volker Doro für sich zurückgewinnen möchte.

Auch die beiden erwachsenen Kinder von Doro und Volker, Katinka und Paul haben zu dem erneuten Zusammenleben ihrer Eltern ihre ganz unterschiedlichen Meinungen. Während Katinka sich nichts sehnlicher wünscht, als dass die beiden wieder zusammenkommen, ist Sohn Paul dagegen komplett anderer Meinung. Dieser ist immer noch froh, dass seine Mutter sich mit der Trennung von seinem Vater emanzipiert hat und nun auf eigenen Beinen steht. Doro sitzt also zwischen den Stühlen und versucht wie immer, es allen Parteien recht zu machen, bis es ihr irgendwann dann doch reicht.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Wir bleiben Freunde"

Hier finden Sie einen Überblick über die Schauspieler im Cast von "Wir bleiben Freunde":

Rolle Schauspieler Dorothee Heitmann Ulrike Kriener Volker Heitmann Henry Hübchen Moritz Fichte Marcel Hensema Katinka Tabel Brigitte Zeh Sybille Salenbach Johanna Gastdorf Alex Tabel Dietmar Horcicka Paul Heitmann Marius Borghoff Max Timm Gianni Meurer Toni Charlotte Crome Renata Maria Wardzinska Antonia Tabel Alva Zeh Jakob Tabel Zacharias Zeh Regina Dana Golombek Sanitäter Jasper Diedrichsen

(AZ)

