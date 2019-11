vor 17 Min.

"Wir sind die Welle": Folgen, Besetzung, Live-Stream, Trailer

"Wir sind die Welle" startete am 1. November auf Netflix. Infos zu Stream, Cast, Handlung und Trailer: hier.

Anfang November startete "Wir sind die Welle" auf Netflix. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer und Live-Stream gibt es hier in der Übersicht.

Bereits seit 1. November ist die neue Serie "Wir sind die Welle" auf Netflix zu sehen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen und basiert auf dem erfolgreichen Kultroman von Morton Rhue "Die Welle". Die deutsche Produktion dreht sich um eine Gruppe von Schülern, die Aufstände organisieren um so auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Schnell entwickelt sich dabei aber eine bedrohliche Eigendynamik...

Alle Infos rund um Starttermin, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und den Stream von "Wir sind die Welle" finden Sie in unserem Überblick. Auch den offiziellen Trailer präsentieren wir Ihnen hier.

"Wir sind die Welle": Handlung der Serie

Ein geheimnisvoller Junge wechselt an die Schule der Jugendlichen Lea, Rahim, Zazie und Hagen. Der verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Er will eine bessere Zukunft für sich und die Menschheit schaffen. Dazu rekrutiert er die vier Schüler und sie planen gemeinsam Aufstände gegen die aktuellen gesellschaftlichen Missstände und verbreiten diese auf den sozialen Netzwerken. Durch ihre Radikalität setzen die Schüler klare Statements gegen Rechtsextremismus und die politischen Zustände in ihrer Stadt. Die Aktionen der Gruppe erregen schnell Aufmerksamkeit und entwickeln dabei eine gefährliche Eigendynamik. Die Situation droht allmählich außer Kontrolle zu geraten..

Besetzung von "Wir sind die Welle": Schauspieler im Cast

Hier präsentieren wir Ihnen die Schauspieler der Hauptrollen "Wir sind die Welle" im Überblick:

Ludwig Simon ("Der Fall Collini") als Tristan Broch

("Der Fall Collini") als Luise Befort ("Dem Horizont so nah") als Lea Herst

("Dem Horizont so nah") als Lea Herst Mohamed Issa ("Dogs of Berlin ") als Rahim Hadad

") als Rahim Hadad Michelle Barthel ("Letzte Spur Berlin ") als Zazie,

") als Zazie, Daniel Friedl ("Der Staatsanwalt") als Hagen Lemmart

Offizieller deutscher Trailer der Netflix-Serie "Wir sind die Welle"

Start-Termin, Folgen und Stream von "Wir sind die Welle" auf Netflix

Die deutsche Polit-Serie "Wir sind die Welle" startete am 1. November 2019. Alle sechs Folgen sind über die Online-Plattform Netflix verfügbar. Das Streaming-Portal kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Kritik zu "Wir sind die Welle"

Sobald es Kritiken zu der Serie gibt, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. (AZ)

