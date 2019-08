vor 17 Min.

"Wir tun es" - Dwayne Johnson postet Hochzeitsfoto

Sie strahlen übers ganze Gesicht: "The Rock" und Lauren Hashian haben Ja gesagt.

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (47) hat offensichtlich seine langjährige Freundin Lauren Hashian (34) geheiratet.

Der Action-Held ("Fast & Furious") postete am Montag bei Instagram ein Foto von sich und Hashian, die ein Brautkleid trägt und einen Blumenstrauß in die Höhe hält. Johnson wählte ein luftiges Outfit ganz in Weiß. Dazu schrieb er: "Wir tun es. 18. August 2019. Hawaii". Das Paar ist schon einige Jahre zusammen und hat zwei kleine Töchter.

Im Kino ist Johnson gerade in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" zu sehen, wo er zusammen mit Jason Statham die Menschheit vor einem tödlichen Virus retten muss. Vor seinem Durchbruch als Schauspieler hatte sich "The Rock" ("Der Fels") einen Namen als professioneller Wrestler gemacht. (dpa)

Instagram-Post mit Foto

