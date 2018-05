Wird Sylvester Stallone bald nochmal zu Rambo?

vor 27 Min.

Bild: Will Oliver (dpa)

Sylvester Stallone (m) 2016 bei der Premiere von «Creed» in London.

Bald könnte "Rambo V" ins Kino kommen: Laut übereinstimmenden Medienberichten plant Sylvester Stallone eine Fortsetzung der Actionreihe.

Es war viel spekuliert worden, nun scheint es Realität zu werden: Sylvester Stallone will wohl einen fünften Teil der Actionreihe "Rambo" drehen. Das Magazin Screen Daily berichtet, dass schon bald die Dreharbeiten für „Rambo V“ beginnen sollen. Demnach sollen die Drehorte in London, Bulgarien und auf den Kanarischen Inseln liegen.

Darum soll es in "Rambo V" mit Sylvester Stallone gehen

Screen Daily nennt auch schon konkrete Elemente der Handlung: Demnach soll John R. Rambo im fünften Teil auf einer Ranch im US-amerikanischen Arizona leben. Posttraumatische Belastungsstörungen machen sein Leben zur Qual und ist muss jeden Job nehmen, den er kriegen kann, um sich über Wasser zu halten. Eine Freundin erzählt Rambo, dass ihre Enkelin in Mexiko vermisst wird. Rambo sucht das Mädchen und stößt dabei auf einen Sexhandel-Ring. Er setzt daraufhin zur Jagd auf den Gangsterboss an.

Noch 2016 sah es nicht danach aus, als ob Stallone die Rambo-Saga nicht weiterführen würde. "Das Herz möchte, aber der Körper sagt ‚Bleib zuhause", zitierte ihn damals der Kölner Express. "Es ist so wie diese Kämpfer, die noch einmal für eine Runde zurückkehren und dann verprügelt werden. Lasst jemanden anders ran", sagte Stallone weiter.

"Rambo V": Schon im September 2018 Drehbeginn?

Nun berichtet allerdings Screen Daily, dass schon am 1. September 2018 der Dreh beginnen solle. Das Drehbuch stammt dem Magazin zufolge von Matt Cirulnick, der Regisseur stehe noch nicht fest. Stallone arbeitet wohl ebenfalls am Drehbuch mit, übernimmt aber nicht die Regie. Ob der Altmeister persönlich an dem Film teilnimmt, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Bekanntgegeben werden soll "Rambo V" offiziell bei den bald beginnenden Filmfestspielen in Cannes. Wann der Film ins Kino kommen könnte, ist noch nicht klar.

