Wenn der Kuckuck nicht mehr ruft

Die Produktion der Wanduhren bricht um mehr als die Hälfte ein. Was zum Kuckuck ist da denn los? Einer der Gründe ist Corona.

Kuckucksuhren galten vor einiger Zeit noch als Sinnbild für deutsche Spießigkeit, lebten vor allem als Kitschzombies in Wohnzimmern in Japan, China oder Amerika fort. Das hat sich seit einigen Jahren geändert, auch, weil das Design ein anderes geworden ist. Es gibt sie – neben dem klassischen Modell – nun zum Beispiel auch vergoldet oder mit Swarovski-Kristallen, aber auch ganz schlicht im Bauhausstil. Zu den Prominenten, die sich stolz zu ihrer Kuckucksuhr bekennen, zählen Prinz William und Ehefrau Kate, mehrere deutsche Fußballstars, und angeblich soll Wladimir Putin von der roten Uhr mit weißem Bundesadler, die ihm Angela Merkel zum Staatsbesuch mitbrachte, so begeistert gewesen sein, dass er zwei Exemplare nachbestellte. Weiß der Kuckuck, warum in dieser Optik...

Ausbleibende Touristen lassen die Produktion einbrechen

Insofern schreckt also diese Nachricht vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden auf: Die Produktion von Kuckucksuhren in Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen. Die Hersteller fertigten rund 20.100 Kuckucksuhren im Wert von 4,1 Millionen Euro, im Jahr 2019 seien es noch rund 43.600 Stück im Wert von 8,5 Millionen Euro gewesen. Zum Kuckuck, was ist da los, würde man jetzt gerne schreiben. Tut es auch. Corona natürlich, die ausbleibenden Touristen, so erklären sich das die Statistiker. Beim Verein „Die Schwarzwalduhr“ verweist man auf die verschobenen Oberammergauer Passionsspiele, offenbar die beste Verkaufsveranstaltung fürs Produkt. Warum aber beschäftigt sich das Statistische Bundesamt mit diesem Nischenprodukt? Kuckuck – Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag natürlich, Zitat der Spaßvögel von Wiesbaden: „Die Menschen haben daher rein rechnerisch eine Stunde mehr Schlaf – wenn der Kuckuck sie nicht weckt.“