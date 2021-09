Auf geht's zur WirtshausWiesn 2021 in München: Teilnehmer, Programm, Termine

Die bayerische Landesshauptstadt rüstet sich zum zweiten Ersatz-Oktoberfest. Weil die echte Wiesn auch dieses Jahr nicht stattfinden kann, läuft das Ganze dezentral. Wir verraten Ihnen alles über Teilnehmer, Programm und Termine.

Corona ist schuld: Das traditionelle Oktoberfest muss auch 2021 ausfallen. Doch die Münchner wären nicht die Münchner, wenn ihnen kein Ersatz eingefallen wäre - zum zweiten Mal weichen sie in mehr als 50 Wirtshäuser aus und feiern dort. Zumindest für die Bierzelte und die sonstige Gastronomie auf der Theresienwiese ist also Ersatz gefunden worden.

Hier erfahren Sie, wann und wo die "16 Tage Lebensgefühl Wiesn" (Stadt München) ihre vorübergehende Heimat gefunden haben und was so alles geboten wird. Auf geht's!

Termine der WirtshausWiesn 2021: Wann läuft das dezentrale Oktoberfest?

Die WirtshausWiesn 2021 läuft vom 18. September bis zum 3. Oktober 2021 in 51 Münchner Gaststätten. Die Wirte wollen alles daransetzen, ihren Gästen die echte, die gemütliche, die traditionellen Wiesn-Stimmung zu vermitteln. Dazu gehört auch ein ausgefeiltes Hygienekonzept.

Die Idee zur WirtshausWiesn beruht auf einer über 200 Jahre alten Tradition: Das ursprüngliche Oktoberfest sah nämlich völlig anders aus als die Wiesn, die wir im 21. Jahrhundert kennen.

Die WirtshausWiesn 2021 folgt einer 200 Jahre alten Tradition

Bei der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese im Jahr 1810 fanden auf dem heutigen Festplatz hauptsächlich Pferderennen statt. Trachtengruppen traten ebenfalls auf, aber statt der riesigen Zelte gab es einen noblen Pavillon, in dem handverlesene Gäste dem königlichen Brautpaar ihre Reverenz erweisen durften. Alles eher etwas exklusiv also, nicht unbedingt eine Veranstaltung für die Massen.

Dafür aber war München festlich geschmückt, und der Marienplatz wie der Orleansplatz verwandelten sich vorübergehend in Biergärten - dort standen Bänke und Tische mit Speisen und Getränken bereit. Die Bevölkerung war außerdem herzlich eingeladen, fünf Tage lang in den Gaststätten zu feiern – klar, dass das auch heute noch so beliebte "Freibier für alle" mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Programm: Was ist bei der WirtshausWiesn 2021 geboten?

Die WirtshausWiesn 2021 wird vom Verein der Münchner Innenstadtwirte und der großen Wiesnwirte veranstaltet. Selbstverständlich gibt es auch 2021 das eigens gebraute Wiesnbier der Münchner Brauereien, und die Wirtshäuser sind mit Lebkuchenherzen und Deko aus den Zelten geschmückt.

Die WirtshausWiesn – das ist so ganz nach dem Herzen der Wiesn-Romantiker, die auf Ballermann-Stimmung gut verzichten können: Die Maß in gemütlicher, kleiner Runde, dazu bayerische Schmankerl genießen und sich bei Musik und einem traditionellen Programm einen schönen Abend machen. Es gibt echt bayerische Wirtshausmusik, etwa vom Alleinunterhalter oder auch von einem Ensemble mit Bass, Gitarre und Ziehharmonika, von Blaskapellen, Wirtshaus-Duos oder Gstanzl-Sängern. Dabei ertönen nicht nur traditionelle Klänge - auch junge bayerische Musik wird geboten. In kleinem Stil werden Trachtler auftreten und traditionelle Volkstänze präsentieren.

Zur echten Wiesn-Atmosphäre gehört natürlich ohnehin die Tracht: In den teilnehmenden Lokalen tragen die Kellner und Bedienungen zur WirtshausWiesn selbstverständlich Dirndl und Lederhosen. Auch für die Gäste gilt wieder "Kommt’s in Tracht" - natürlich nur, wenn ihr wollt. In diesem Zusammenhang gibt es einen Wettbewerb: Die Trachten-Aktion #aufbrezelt2021. Wer unter diesem Hashtag auf Instagram oder Facebook ein Pärchen-Foto (m/w/d) oder ein Familienbild in Tracht postet, kann tolle Preise gewinnen. Nähere Infos: hier.

