"Wissen macht Ah!": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"Wissen macht Ah!" läuft regelmäßig im TV und Stream. Hier erhalten Sie alle Informationen rund um Sendetermine, Moderation und Übertragung der Show.

"Wissen macht Ah!" ist eine Bildungssendung für Kinder und läuft am Wochenende und montags live im TV und Stream. Am 21. April 2001 lief die erste Folge der Sendung im Ersten und bei KiKA. Auch heute übertragen die beiden Sender die beliebte Wissensendung. Obwohl Kinder die Zielgruppe von "Wissen macht Ah!" sind, schalten häufig auch Erwachsene zu - nicht zuletzt wegen dem ironischen Erklärstil der Moderatoren. Sendezeiten und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos Sendung.

"Wissen macht Ah!": Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Die Sendung dauert etwa 25 Minuten und läuft am Wochenende im TV beim ARD. Unter der Woche dann beim WDR und bei KiKA. Hier der Überblick zu "Wissen macht Ah!":

Wochentag Uhrzeit Sender Samstag 05.55 - 06.20 Uhr ARD Sonntag 05.55 - 06.20 Uhr ARD Montag 08.20 - 08.45 Uhr WDR Montag 19.25 - 19.50 Uhr KiKA

"Wissen macht Ah!": Übertragung live im TV und Stream

Die Bildungssendung läuft jede Woche etwa zu den gleichen Uhrzeiten im TV - feiertags können die Sendezeiten etwas variieren. Online sind aktuelle Folgen von "Wissen macht Ah!" im Stream in der WDR-Mediathek zu sehen. Wer keine Zeit für eine ganze Folge hat, findet dort auch Rezept-Video und Clips zu den einzelnen Fragen, die in der Sendung gestellt werden. Denn pro Folge werden fünf bis sechs Fragen aus dem Alltag beantwortet. Zum Beispiel: "Was ist steril?"

Wer macht die Moderation von "Wissen macht Ah!"?

Das Motto der Sendung lautet "Klugscheißen mit Clari und Ralph". Clarissa Corrêa da Silva übernahm 2018 die Moderatorinnenrolle von Shary Reeves. Sie hat 16 Jahre lang gemeinsam mit Ralph Caspers die Show moderiert. (AZ)

