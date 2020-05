vor 16 Min.

"Wissen vor acht": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Die Sendung "Wissen vor acht" läuft regelmäßig in der ARD. Hier finden Sie alle Infos über Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream.

Die Informationssendung "Wissen vor acht" wird bereits seit zwölf Jahren im Ersten ausgestrahlt. Auch wenn sich das Konzept der Sendung seit der Erstausstrahlung mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar im Laufe der Zeit verändert hat, stellt das Wissensmagazin nun seit über einem Jahrzehnt einen festen Bestandteil des ARD-Vorabendprogramms dar.

Das sind die Sendetermine von "Wissen vor acht"

"Wissen vor acht" läuft in der Regel von Montag bis Donnerstag um 19.45 Uhr mit einer äußerst kurzen Sendedauer von insgesamt fünf Minuten. Dabei werden die Themen an jedem Wochentag einer bestimmten Rubrik unterteilt. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, welche Rubriken an welchem Wochentag behandelt werden.

Montag: "Wissen vor acht - Zukunft"

Dienstag: "Wissen vor acht - Natur"

Mittwoch: "Wissen vor acht - Werkstatt"

Donnerstag: "Wissen vor acht - Mensch"

"Wissen vor acht": Übertragung im TV und Stream

"Wissen vor acht" wird regelmäßig von Montag bis Donnerstag in der ARD übertragen. Zudem können Sie die Sendung gleichzeitig online im ARD-Live-Stream verfolgen. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, ist auch dies kein Problem. Die verschiedenen Folgen sind direkt nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek als Wiederholung abrufbar.

Diese Moderatoren führen durch "Wissen vor acht"

Die Wissenssendung "Wissen vor acht" wird von mehreren Moderatoren moderiert. Diese teilen sich dabei die einzelnen Themengebiete und führen dadurch ein Mal pro Woche durch die Sendung. Die Episoden der Rubrik "Wissen vor acht - Zukunft" werden von Anja Reschke mit Unterstützung durch Adrian Pflug moderiert. Durch die Rubrik "Wissen vor acht - Natur" führt seit Juli 2013 Musiker Thomas D. "Wissen vor acht - Werkstatt" wird von Vince Ebert und "Wissen vor acht - Mensch" von Susanne Holst übernommen. (AZ)

