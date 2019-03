16:17 Uhr

Wo Fans die achte Staffel von "Game of Thrones" sehen können

Am 15. April hat das Warten ein Ende und Fans können die finale Staffel von "Game of Thrones" sehen. Wir erklären, wo und wann die Folgen veröffentlicht werden.

In wenigen Tagen hat das lange Warten auf die 8. Staffel von "Game of Thrones" ein Ende. Deutsche Fans der Serie fragen sich derweil, wo sie die finale Schlacht um Westeros sehen können. Denn produziert wird die Serie vom amerikanischen Fernsehanbieter HBO. Deren Dienst ist in Deutschland jedoch nicht verfügbar. Wir erklären, wo und wann die 8. Staffel von "Game of Thrones" (legal) zu sehen ist.

"Game of Thrones" Staffel 8 läuft bei Sky und Amazon

Die Senderechte für die achte Staffel von "Game of Thrones" liegen hierzulande, genau wie für die siebte Staffel, beim Pay-TV-Sender Sky. Wer Sky Q, Sky Go oder Sky Ticket abonniert hat, kommt als Erster in den Genuss der neuen Folgen. Der Sendetermin von Staffel 8 liegt dort fast zeitgleich mit dem der US-Ausstrahlung. Am 15. April um 3 Uhr nachts geht es los. Auch die übrigen Folgen der 8. Staffel werden jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr online auf Abruf bereitgestellt. Wer sofort dabei sein will, muss also lange wach bleiben. Alle anderen können ab 15. April wöchentlich am Montagabend um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic die neuen Folgen sehen. Doch eines müssen Fans beachten: Nachts werden die Folgen nur auf Englisch gezeigt, am Montagabend läuft Staffel 8 von "Game of Thrones" bei Sky auf deutsch.

Anlässlich der 8. Staffel bietet Sky noch ein weiteres Angebot: Von 8. bis 15. April wird der Sender Sky Atlantic laut einer Mitteilung des Unternehmens zum Pop-up-Sender Sky Atlantic Thrones. Jeden Tag wird dort dann eine Staffel "Game of Thrones" neben weiteren Specials zur Serie gezeigt.

Bei Amazon Video sind die Folgen der 8. Staffel von GoT erst später im Angebot

Doch Sky ist nicht der einzige Anbieter, bei dem Fans die finale Staffel sehen können. Auch bei Amazon Video gibt es die neuen Folgen zu sehen. Allerdings müssen Kunden von Amazon jede Folge einzeln kaufen oder leihen - und sie müssen einen Tag länger warten als Sky-Kunden. Denn das Angebot ist erst jeweils am Dienstag nach der Erstausstrahlung abrufbar. Dafür können Amazon-Video-Kunden aber frei entscheiden, ob sie "Game of Thrones" auf deutsch oder auf englisch sehen möchten.

Die vorherigen Staffeln sind im Übrigen schon jetzt bei Amazon Video, iTunes und im Google Play Store erhältlich. Dort können auch die neuen Folgen gekauft oder geliehen werden. Streaming-Gigant Netflix hat "Game of Thrones" hingegen nicht im Angebot.

Geduldige Fans von "Game of Thrones" können auf DVD, Blue-ray und das Free-TV warten

Auch auf DVD und Blue-ray dürfte die achte Staffel wieder verfügbar sein. Wann, das steht noch nicht fest. Nach der siebten Staffel dauerte es ungefähr vier Monate. Für Staffel 8 müssen Fans wahrscheinlich mit ähnlichen Zeiträumen rechnen.

Wer das Free-TV den Bezahldiensten vorzieht, der muss sich wohl noch länger gedulden. Die vorherigen Staffeln zeigte RTL 2 im regulären Fernsehen, allerdings mit knapp einem Jahr Verspätung. Ein Sendetermin für Staffel 8 von "Game of Thrones" steht also noch nicht fest - und den meisten treuen Fans ist ein Jahr Wartezeit wahrscheinlich ohnehin zu viel. (mayjo)

