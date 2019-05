07:40 Uhr

Wo ist Christi Himmelfahrt heute ein Feiertag in Deutschland?

Heute ist Christi Himmelfahrt 2019. Ist an diesem Feiertag in allen Bundesländern frei? Außerdem: Was feiern wir da? Und seit wann ist das ein Feiertag?

Der Feiertag Christi Himmelfahrt fällt 2019 auf den 30. Mai und damit auf den heutigen Vatertag. In ganz Deutschland bleiben dann Büros und Geschäfte geschlossen, denn Christi Himmelfahrt ist ein katholisches Hochfest und ein gesetzlicher Feiertag.

Viele Menschen nutzen diesen Tag auch, um ein verlängertes Wochenende zu feiern. Wer den nachfolgenden Freitag noch frei nehmen kann, darf sich über eine kurze Arbeitswoche freuen. Das hat freilich auch Folgen für den Verkehr. Bereits ab Mittwochabend herrscht auf Deutschlands Straßen hohe Staugefahr, berichtet der Auto Club Europa (ACE). Vor allem die Routen in den Süden, zu den Küsten von Nord- und Ostsee, in die Großstädte und zu den Naherholungsgebieten sind belastet, ergänzt auch der ADAC.

Wann ist Christi Himmelfahrt 2019?

Ein festes Datum gibt es für den Feiertag Christi Himmelfahrt nicht. Klar ist nur, dass er immer auf einen Donnerstag fällt. Denn Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag, gefeiert. Darum liegt der Feiertag immer zehn Tage vor Pfingsten.

Da der Termin für das Osterfest vom Mond abhängt , ist der früheste mögliche Termin für Christi Himmelfahrt der 30. April, der späteste Termin wäre am 3. Juni.

Die Berechnung des Termins ergibt sich aus der Apostelgeschichte 1,3 in der Bibel. Dort steht, dass Jesus nach seiner Kreuzigung und der Auferstehung noch 40 Tage lang zu seinen Jüngern sprach. Die Himmelfahrt, erläutert der Weltkatechismus, meint den "endgültigen Eintritt der menschlichen Natur Jesu in die göttliche Herrlichkeit". Dies wird im biblischen Sprachgebrauch durch die Rede von der Wolke und vom Himmel ausgedrückt.

Die Feier der Himmelfahrt Christi war in den ersten Jahrhunderten mit dem Pfingstfest verbunden. Seit dem vierten Jahrhundert entwickelte sich ein eigenständiges Fest.

Seit den 1930er Jahren gibt es den gesetzlichen Feiertag in Deutschland. Auch in der Schweiz, in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg und in den Niederlanden haben die Menschen frei. In Italien, Polen und Ungarn wurde der gesetzliche Feiertag abgeschafft. Das Fest wird nun am darauffolgenden Sonntag gefeiert.

Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?

Christi Himmelfahrt ist für Katholiken, orthodoxe Christen und in der anglikanischen Kirche ein Hochfest, an dem die Rückkehr Jesus zu seinen Vater im Himmel gefeiert wird. In den drei Tagen vor dem Feiertag gibt es in katholischen Gemeinden Bittprozessionen. Die Prozessionen führen mit einem Kreuz über die Felder, wobei um eine gute Ernte gebeten wird. Darum wird die Himmelfahrtswoche mancherorts Gangwoche, Betwoche oder Bittwoche genannt.

In Deutschland wird an Christi Himmelfahrt zugleich der Vatertag gefeiert. In einigen Gebieten treffen sich die Männer an eiesem Tag in geselliger Runde auf das eine oder andere Bier. Der Trend geht allerdings dazu, den Vatertag als Familientag zu begehen - oder überhaupt nicht. In einer repräsentativen Befragung des Instituts YouGov gaben nur neun Prozent der Befragten an, dass sie den Vatertag tatsächlich mit Freunden und Alkohol verbracht hatten. 53 Prozent der 988 befragten Männer sagten dagegen, der Tag sei für sie nichts Besonderes. (AZ)

