12:14 Uhr

Wo ist Rebecca? Polizei setzt ihre Suche fort

Von der 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin fehlt seit einem Monat jede Spur. Die Polizei setzt ihre Suche am Dienstag in Brandenburg fort.

Die Polizei setzt die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin am Dienstag in Brandenburg fort. Erneut suchen Polizisten mit einem Boot auf dem Wolziger See nach der Leiche der Schülerin. Dabei setzen die Beamten aus Nordrhein-Westfalen auch Leichenspürhunde ein. Der Einsatz laufe ähnlich wie am Montag ab, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Gleichzeitig sind Berliner Hundeführer mit sogenannten Mantrailern, speziell ausgebildeten Suchhunden, auf der Autobahn 12 Berlin-Frankfurt (Oder) unterwegs. Rebecca verschwand vor rund einem Monat, am 18. Februar.

Rebecca vermisst: 1700 Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei konzentriert sich bei der Suche nach einem Bericht der Berliner Zeitung auf die Autobahnabfahrt Fürstenwalde-West. Die Suche sollte an beiden Orten bis zum Nachmittag dauern. Mittlerweile liegen der Polizei 1700 Hinweise vor.

In Waldstücken nahe dem Wolziger See 50 Kilometer südöstlich von Berlin hatte die Polizei bereits nach der vermissten 15-Jährigen gesucht. Das Gewässer liegt in der Nähe der A 12. Dort war das Auto des verdächtigen Schwagers von Rebecca am Morgen von deren Verschwinden sowie am Folgeabend erfasst worden.

Rebeccas Schwager ist weiter in Untersuchungshaft

Rebecca hatte sich am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres 27 Jahre alten Schwagers im Berliner Ortsteil Britz aufgehalten. Sie kam an dem Morgen nicht zur Schule. Die Ermittler nehmen an, dass die Jugendliche das Haus nicht lebend verließ. Sie verdächtigen den Schwager, sie getötet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (dpa/AZ)

