Wo ist der Reformationstag 2020 heute überall ein Feiertag? Bedeutung erklärt

Reformationstag am 31.10.2020: Wo ist er heute ein gesetzlicher Feiertag? Hier erhalten Sie die Informationen.

Wo ist der Reformationstag 2020 heute ein gesetzlicher Feiertag? Hier erfahren Sie, in welchen Bundesländern die Menschen am 31. Oktober frei haben. Auch die Bedeutung erklären wir.

Übersicht für alle Bundesländer: Ferien und Feiertage 2020.

Der Reformationstag 2020 ist in den meisten Bundesländern ein Feiertag - aber längst nicht in allen. Wo ist überall am Reformationstag frei? Und welche Bedeutung hat der Tag?

Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen:

Datum: Heute ist Reformationstag

Der Reformationstag hat in jedem Jahr das Datum 31. Oktober - 2020 fällt das auf einen Samstag. Am selben Tag ist übrigens Halloween, wozu Sie hier mehr lesen: Bedeutung von Halloween erklärt.

31. Oktober 2020: Wo ist der Reformationstag ein Feiertag?

In neun Bundesländern im Norden und Osten von von Deutschland ist der Reformationstag 2020 ein Feiertag. Hier haben die Menschen am 31. Oktober frei:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Bedeutung: Warum wird der Reformationstag 2020 gefeiert?

Am 31. Oktober 1517 hatte der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche Wittenberg angeschlagen. Luther kritisierte die Auffassung, dass der Mensch nur durch gute Werke und die Zahlung von Ablass von der Sünde erlöst werden könne. Dies sei bereits durch den Tod Jesu am Kreuz geschehen, argumentierte er.

Reformationstag: In allen Bundesländern war er nur einmal Feiertag

Die 95 Thesen zum Ablass, die Martin Luther 1517 verbreitete, hatten nachhaltige Folgen: Damit leitete er die Reformation der Kirche ein - neben der katholischen entstand die evangelische Kirche.

Zum 500. Jahrestag des Ereignisses war der Reformationstag 2017 ausnahmsweise bundesweit ein Feiertag. Doch die Freude über den zusätzlichen freien Tag währte in so einigen Bundesländern wie Bayern nur kurz. Seit 2018 gelten wieder die alten Regelungen. Heißt: Neun Bundesländer haben am Reformatinonstag frei - die anderen nicht.

Allzu lange feiern hätte man in Bayern am Abend - Halloween - ohnehin nicht feiern dürfen: Allerheiligen am 1. November ist ein stiller Tag mit Tanzverbot in Bayern. (AZ)

