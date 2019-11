vor 19 Min.

Wo ist heute Allerheiligen 2019 ein Feiertag? - Ist in Bayern Freitag Tanzverbot?

Allerheiligen, heute, am 1. November 2019, ist vielerorts ein Feiertag und ein Hochfest der katholischen Kirche. Wer hat an diesem Tag frei? Und was wird an Allerheiligen eigentlich gefeiert? Die Infos.

Heute ist Allerheiligen 2019: Das Hochfest der katholischen Kirche ist dabei vielerorts ein Feiertag. Wer hat am Freitag, 1. November, frei? Und was wird an Allerheiligen gefeiert? Die Infos.

Heute ist Allerheiligen 2019 - aber was wird dabei genau gefeiert? Und wo ist das Fest am 1. November ein Feiertag? Hier finden Sie alle Informationen rund um das traditionelle katholische Hochfest in der Übersicht.

Feiertag am 1.11.19 - Was ist Allerheiligen?

An Allerheiligen, das am 1. November begangen wird, gedenken die Menschen der Heiligen der Kirche. Seinen Ursprung hat Allerheiligen im vierten Jahrhundert. Wegen der zunehmenden Zahl von Heiligen wurde es damals immer schwieriger, jeden Einzelnen von ihnen mit einem eigenen Fest zu würdigen. Papst Gregor III. entschied dann, dass am 1. November in Rom aller Märtyrer der Kirche gedacht werden solle.

Im achten Jahrhundert dann wurde dieser Tag auf die gesamte Westkirche ausgedehnt.

Allerheiligen: Wie viele Heilige gibt es überhaupt?

Insgesamt kennt die katholische Kirche knapp 7.000 Heilige und Selige. Allein während des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. wurden 482 Personen heiliggesprochen.

Wo ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag? In welchen Bundesländern ist am Freitag, 1. November, frei?

In Deutschland ist Allerheiligen in den katholisch geprägten Bundesländern Baden-Württemberg , Bayern, Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz sowie im Saarland ein gesetzlicher Feiertag .

ist in den katholisch geprägten Bundesländern sowie im ein gesetzlicher . Allerheiligen ist außerdem ein sogenannter stiller Feiertag . Das bedeutet, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen erlaubt sind und laute Musik verboten ist.

An diesen Tagen ist Tanzverbot in Bayern 1 / 10 Zurück Vorwärts An vielen Feiertagen gilt in Bayern von 2 Uhr morgens bis Mitternacht ein Tanzverbot. Eine Übersicht:

Tanzverbot gilt in Bayern am Aschermittwoch...

...Gründonnerstag...

...Karfreitag (ganztägig)...

...Karsamstag (ganztägig)...

...Allerheiligen...

...Volkstrauertag...

Buß- und Bettag...

...Totensonntag...

...und an Heiligabend (14 bis 24 Uhr)

Auch in anderen Ländern ist der 1. November ein Feiertag , so zum Beispiel in Österreich , Belgien , Liechtenstein , den katholisch geprägten Schweizer Kantonen, in Luxemburg , Italien , Frankreich , Spanien , Portugal , und Polen.

Ist Allerheiligen ein katholischer oder ein evangelischer Feiertag?

Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag. Er zählt zu den Hochfesten der katholischen Kirche. Zu diesen Höhepunkten im Kirchenjahr zählen auch Weihnachten, die Osterfeiertage, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. An Allerheiligen gibt es im Gottesdienst in katholischen Kirchen eine besonders feierliche Liturgie. Die Geistlichen tragen zu diesem Anlass weiße Gewänder, die die Reinheit und die Freude des Festes verdeutlichen.

Die evangelischen Christen gedenken der Verstorbenen am Ewigkeitssonntag.

Allerheiligen, Halloween, Reformationstag, Allerseelen: Was ist der Unterschied?

Am 31. Oktober ist Reformationstag , der in immer mehr Bundesländern auch ein gesetzlicher Feiertag ist (Lesen Sie hier mehr: Wo Reformationstag am 31.10. ein gesetzlicher Feiertag ist ).

, der in immer mehr Bundesländern auch ein gesetzlicher ist (Lesen Sie hier mehr: Wo Reformationstag am 31.10. ein gesetzlicher Feiertag ist ). Am Abend des 31. Oktober ist Halloween. Halloween hat seinen Ursprung im Kirchenfest Allerheiligen . Das Wort "Halloween" kommt von "All Hallows' Eve" – im englischen Sprachraum wird so die Nacht vor Allerheiligen genannt, die Nacht vor dem 1. November also. Hier geht es zu den Hintergründen: Grusel-Datum: Was ist Halloween - und woher kommt der Brauch?

. Das Wort "Halloween" kommt von "All Hallows' Eve" – im englischen Sprachraum wird so die Nacht vor genannt, die Nacht vor dem 1. November also. Hier geht es zu den Hintergründen: Grusel-Datum: Was ist Halloween - und woher kommt der Brauch? Am 2. November feiern wir dann Allerseelen. Allerseelen ist der Tag nach Allerheiligen , den katholische Gläubige im Gedenken an die Seelen aller Verstorbenen begehen. Mehr dazu auch hier: Wer hat an Allerseelen 2019 frei - und ist Feiertag in Bayern? (AZ)

