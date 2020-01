09:38 Uhr

Wo liegt das Dschungelcamp 2020? Drehort wirklich im Dschungel?

Liegt das Dschungelcamp 2020 überhaupt im Dschungel? Oder ist das ein Fake? Wir stellen den Drehort von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" vor.

Wo der Drehort für das Dschungelcamp 2020 liegt, ist kein Geheimnis. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wird nämlich in jedem Jahr am selben Ort gedreht. Liegt dieser tatsächlich im Dschungel? RTL wurde in der Vergangenheit schon vorgeworfen, dass das nur ein Fake sei.

Dieser Vorwurf stimmt so nicht: Das Dschungelcamp wird nicht etwa in einem Studio gedreht, sondern tatsächlich im Dschungel von Australien - allerdings am Rand des Urwalds auf einem Privatgrundstück.

Mitten in der Wildnis halten sich die Kandidaten also auch nicht auf, was wohl auch der Sicherheit geschuldet ist - sicherlich aber auch der Logistik beim Dreh.

Aber wo liegt das Dschungelcamp denn nun genau? Wir liefern die Antwort:

Dschungelcamp 2020: Drehort liegt im Dschungel - zumindest am Rand

Der Drehort für das Dschungelcamp liegt auf einem Privatgrundstück im Randgebiet eines Dschungels. Der Besitzer vermietet das Gelände für die Aufzeichnungen. Dort werden neben der deutschen Ausgabe der Show auch die britische und die amerikanische gedreht. Ursprünglich stammt das Format der Sendung aus Großbritannien.

Das Dschungelcamp 2020 liegt im Dschungel von Australien - allerdings im Randgebiet unweit der Zivilisation. Bild: Google Maps, AZ-Screenshot

Das Gebiet liegt an der Ostküste von Australien etwa 120 Kilometer von der Großstadt Brisbane entfernt - in südlicher Richtung. In der Nähe des Drehorts befinden sich mehrere kleine Orte. Er ist wohl auch über eine befestige Straße erreichbar. Um einen echten Dschungel handelt es sich beim Drehort für das Dschungelcamp damit schon - die Zivilisation ist aber nicht allzu weit entfernt.

Ort: Dschungelcamp ist für die Kandidaten sicher

RTL achtet sehr genau auf die Sicherheit der Dschungelcamp-Kandidaten. Laut Berichten wird das Gebiet daher auch regelmäßig nach giftigen Tieren durchsucht, die dann entfernt werden.

Das Wetter im australischen Dschungel lässt sich aber nicht kontrollieren und hat deswegen schon Probleme bereitet. 2012 hatte RTL laut Berichten sogar darüber nachgedacht, die damals sechste Staffel wegen Überschwemmungen abzubrechen. So weit musste der Sender dann doch nicht gehen. Die Staffel konnte zu Ende gedreht und am Ende Brigitte Nielsen zur Dschungelkönigin gekürt werden (hier eine Übersicht über frühere Dschungelcamp-Gewinner).

Sie möchten sich genauer anschauen, wo das Dschungelcamp in Australien liegt? Die folgende Karte zeigt den Drehort. Sie können die Ansicht vergrößern oder verkleinern und auch über das Symbol unten links auf Satellitenbilder umschalten:

