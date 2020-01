vor 18 Min.

Wohl mehrere Tote durch Schüsse in Rot am See

In Rot am See sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse gestorben.

In Rot am See, Baden-Württemberg, sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden.

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben. Nach Angaben der Polizei Aalen soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

POLIZEIEINSATZ

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Mehr dazu in Kürze hier.

