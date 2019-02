21:44 Uhr

Wohnhaus wegen "gravierender Brandschutzmängel" geräumt Panorama

25 Menschen mussten am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus in Lünen (Nordrhein-Westfalen) verlassen. Bei einer Kontrolle waren Brandschutzmängel aufgefallen.

Böse Überraschung für die Bewohner: Die Stadt Lünen (Nordrhein-Westfalen) hat am Donnerstagabend wegen "gravierender Brandschutzmängel" ein Mehrfamilienhaus evakuiert. In dem Gebäude seien 25 Menschen angetroffen worden, sagte ein Sprecher der Stadt am Abend. Nicht alle wohnten aber in dem Haus. Wer nicht privat unterkommen könne, bekomme über die Stadt eine Unterkunft angeboten, hieß es. Nach Angaben des Sprechers nahmen zunächst 13 Bewohner dieses Angebot an. Sie wurden in eine Schule gebracht. Alles sei ruhig und besonnen abgelaufen, sagte der Sprecher. Die Mängel seien bei einer Kontrolle am Donnerstagmittag aufgefallen. (dpa)

