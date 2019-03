vor 37 Min.

Wolf Biermann will in Berlin bestattet werden

Wolf Biermann möchte neben seiner Frau beerdigt werden - am liebsten in Berlin.

Berlin oder Hamburg? Wolf Biermann fällt die Entscheidung nicht leicht, in welcher der beiden Städte er den Rest seines Lebens verbringen soll. Das führt manchmal zu unangenehmen Situationen im Beisein seiner Frau.

Wolf Biermann (82) will in Berlin bestattet werden, hängt aber zugleich an seiner Geburtsstadt Hamburg. Er könne sich momentan nicht dazu entscheiden, gemeinsam mit seiner Frau Pamela von Hamburg in die Hauptstadt zu ziehen, sagte der Liedermacher.

"Pamela nervt mich jedes Mal, wenn wir nach Berlin kommen, mit demselben Satz: Wollen wir nicht doch nach Berlin ziehen? Und ich winde mich wie ein Aal und ärgere mich, weil ich das auch will, und gleichzeitig nicht will", sagte Biermann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Und: "Ich will beerdigt werden neben meiner Frau, wo das auch immer sei, am liebsten in Berlin, aber wenn das nicht geht, weil wir da keinen Platz zusammen bekommen, dann woanders. ... Ich will nur eine einzige Sache: Ich will dort sein, wo Pamela ist. Immer."

Biermann war 1956 in die DDR gezogen und hatte in Ost-Berlin gelebt. Seine Ausbürgerung 1976 löste in Ost und West einen Sturm der Entrüstung aus. Eine nach dem Mauerfall von ihm veröffentlichte CD hieß "Heimkehr nach Berlin Mitte". Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte er im Jahr 2007, im Fall einer Rückkehr nach Berlin würde er auf jeden Fall in den Osten der Stadt ziehen. "Hier habe ich meine alten Freunde und Feinde. Nach West-Berlin ziehe ich schon aus Daffke nicht." "Aus Daffke" ist berlinerisch und bedeutet "aus Trotz". (dpa)

