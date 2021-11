"Wolfe": Start, Besetzung und Handlung der neuen Serie auf Sky Ticket

"Wolfe" ist eine neue Serie, die ab November bei Sky Ticket zu sehen sein wird. Wir haben alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung für Sie.

Wolfe Kinteh ist Ermittler. Er ist zwar nicht offiziell bei der Polizei, unterstützt diese aber als Forensiker auf Verbrecherjagd. Bei seiner Arbeit jagt ein spannender Fall den nächsten, den Wolfe stets mit der Hilfe der Wissenschaft lösen will. Was zu Hause allerdings nicht so gut funktioniert. So wartet auf den Professor ein Spiel aus Wissenschaft und Herz, aus Verstand und Unkonventionalität.

Wir verraten Ihnen in unserem Artikel, wann und wo Sie die neue Serie sehen können. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das müssen Sie wissen zu "Wolfe": Start der neuen Serie auf Sky Ticket

Ab Donnerstag, den 4. November 2021 können Sie die neue Serie "Wolfe" sehen - und das gleich auf mehreren Plattformen/Sendern.

Auf Sky Atlantic laufen die Folgen im Pay-TV, immer donnerstags zur Prime-Time um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Auf den Streaming-Anbietern Sky Ticket und Sky Q stehen sie auf Abruf zum Ansehen zur Verfügung, und zwar die ganze Staffel auf ein Mal.

Das sind die Folgen von "Wolfe": Ein Episodenguide

Insgesamt wird es sechs Episoden von "Wolfe" geben. Genaueres über die einzelnen Folgen, beziehungsweise deren Namen, wurden noch nicht bekannt gegeben - weder auf Englisch noch auf Deutsch. Wir werden das ergänzen, sobald es weitere Informationen hierzu gibt.

Solange haben wir eine nummerierte Übersicht für Sie:

Folge Name Wann? Wo? 1 Mord in der Fleischfabrik Do, 4.11.21 Sky Atlantic 2 Schlechter Einfluss Do, 4.11.21 Sky Atlantic 3 Goldene Hölle Do, 11.11.21 Sky Atlantic 4 Verfolgungswahn Do, 11.11.21 Sky Atlantic 5 Manisch Do, 18.11.21 Sky Atlantic 6 Bewährung Do, 18.11.21 Sky Atlantic

Das sind die Schauspieler im Cast von "Wolfe": Die Besetzung

Der Cast der Hauptdarsteller ist bereits veröffentlicht worden. Insgesamt sieben Stück sind für die Besetzung der wichtigesten Charaktere zuständig.

Wir haben die Schauspieler von "Wolfe" hier im Überblick für Sie:

Rolle Schauspieler Wolfe Kinteh Bobou Ceesay Val Kinteh Natalia Tena Dot Amanda Abbington Steve Adam Long Dominique Shaniqua Okwok Betsy Chambers Christine Tremarco Maggy Kinteh Naomi Yang

Darum geht es bei "Wolfe" auf Sky Ticket: Die Handlung

In der Serie "Wolfe" dreht sich alles um den gleichnamigen Professor Wolfe Kinteh. Er leitet die forenische Abteilung der Central Lancashirer Universität und arbeitet nebenbei mit der Polizei zusammen. Sein Team besteht aus dem Kind Maggy, der alleinerziehenden Mutter Dot, dem Entomologen Steve und Mitarbeiterin Dominique.

Für das Lösen seiner Fälle hat Experte Wolfe einen ganz einfachen Ansatz: Den Gebrauch der Wissenschaft. Diesen setzt er allerdings zu oft ein - findet zumindest seine Frau Val, die ihn prompt vor die Tür setzt und ihn verlassen möchte.

In der Serie geht es um Wolfes Privatleben wie auch seine Arbeit, in der jede Woche ein neuer Fall auf ihn wartet, den es zu lösen gilt - und das auf unkonventionelle Art und Weise.

"Wolfe": Ein offzieller Trailer

Noch gibt es keinen Trailer zu "Wolfe" - weder auf Englisch noch auf Deutsch. Sobald jedoch einer veröffentlich wird, werden wir diesen hier an diese Stelle des Artikels verlinken, damit Sie sich eine erste Übersicht über die Geschehnisse der neuen Sky-Serie verschaffen, und einen ersten Einblick gewinnen können.