vor 51 Min.

Wolfgang Fierek feiert seinen 70. mit Kaviar

Der Schauspieler Wolfgang Fierek feiert am 9. Dezember seinen 70. Geburtstag.

Zu seinem 70. Geburtstag will es sich Schauspieler Wolfgang Fierek richtig gut gehen lassen.

Schauspieler Wolfgang Fierek ("Ein Bayer auf Rügen") lässt sich von Corona nicht die gute Laune verhageln. "Ich liebe Kaviar, ich liebe Sushi", sagte der Künstler der Deutschen Presse-Agentur.

An beidem solle es an seinem Ehrentag (9. Dezember) nicht mangeln: "Ich esse nur einmal im Jahr Kaviar - dann aber richtig: 200 Gramm verputze ich da schon mal."

Gemeinsam mit ein paar Freunden, die - corona-konform - nacheinander kommen, werde er sich dazu das eine oder andere Gläschen genehmigen: "Guten Wein, Champagner und Wodka.". Den runden Geburtstag möchte Fierek, so Corona es zulässt, im nächsten Jahr nachfeiern. Und er weiß auch schon wo: in der Wild-West-Stadt Tombstone in Arizona. "Da wo einst Doc Holliday und die Wyatt Earp Western-Geschichte geschrieben haben, lassen wir eine große Party steigen."

© dpa-infocom, dpa:201203-99-551941/2 (dpa)

