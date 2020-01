vor 24 Min.

Wolfgang Joop: "Es ist ja alles so unlustig"

Früher war mehr Spaß: Designer Wolfgang Joop fehlt der Mode-Kick aus den 70er Jahren.

Designer Wolfgang Joop (75) vermisst Humor in der Modebranche. "Es ist ja alles so unlustig, diese Pradas und diese Diors", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das sei nicht mehr das, was ihn in den 1970ern dazu verführt habe, Mode zu machen. "Ich bin ja aus der Zeit, wo Mode noch Spaß machte."

Auf der Berliner Modewoche stellte Joop zweimal neue Entwürfe vor. Zum einen für das Unternehmen van Laack, zum anderen seine Kollektion "Looks by Wolfgang Joop". Dafür setze er "auf ein großes Maß an Individualität", sagte der Potsdamer Designer.

Vor einigen Wochen hatte er sich bei einem Sturz den Knöchel gebrochen. Er habe Gott sei Dank eine "sehr jugendliche Heilkapazität". "Sonst würde ich jetzt nicht hier stehen", sagte Joop. Nach zwei Operationen könne er nun wieder laufen wie vorher. Er ist auch Maler, bildender Künstler und Autor. (dpa)

Berlin Fashion Week

